Colapsa túnel en toma clandestina de Pemex en Edomex y deja 4 personas atrapadas; rescatan un cuerpo

Personal de Pemex trabaja en la zona donde hallaron un túnel de aproximadamente 100 metros de largo que conectaba hasta un ducto.

Cuatro personas, señalados como presuntos huachicoleros, quedaron atrapadas tras el colapso de un túnel conectado a una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en los ejidos de Santa Catarina, en el municipio de Acolman, Estado de México.

De acuerdo con un comunicado de la petrolera, el derrumbe ocurrió cuando personal de Pemex realizaba una inspección en el sitio. Sin embargo, durante las labores se presentó un derrumbe que dejó a cuatro personas bajo los escombros. La empresa aclaró que los afectados eran ajenos a Petróleos Mexicanos.

Tras los hechos, se activó un operativo de búsqueda y rescate con la participación de Protección Civil y personal especializado de Pemex, quienes, según el comunicado, ya “trabajan en la localización y cierre de las conexiones ilícitas del poliducto para prevenir mayores riesgos”.

Recuperan un cuerpo tras colapso de túnel en Alcoman

Según imágenes difundidas por N+, esta tarde equipos de emergencia recuperaron el cuerpo sin vida de una de las cuatro personas atrapadas tras el colapso de un túnel en una toma clandestina en la zona de Acolman.

El rescate se realizó con apoyo de elementos de la Cruz Roja y del Ejército, quienes extrajeron el cuerpo en camilla desde el interior del túnel.

Autoridades federales y estatales aseguraron una toma clandestina de hidrocarburo en los ejidos de Santa Catarina. (Axel Sánchez)

Las labores en el sitio se desarrollan bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con un perímetro acordonado a considerable distancia debido a la presencia de hidrocarburos y gases potencialmente inflamables. Para reducir riesgos, los trabajos de excavación se llevan a cabo de manera manual.

En el operativo participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Cruz Roja y personal de Pemex, así como peritos que ya se encuentran en el punto.

El acordonamiento se ha ampliado conforme avanzan las labores, restringiendo el acceso incluso a medios de comunicación. En el sitio permanecen familiares de las víctimas, quienes, según los reportes, se mantienen a distancia y evitan dar declaraciones, mientras siguen el desarrollo del operativo.

Aunque en un inicio no se confirmó la presencia de la fiscalía mexiquense, no se descarta que peritos y agentes ministeriales se encuentren en otras áreas del perímetro asegurado.

Familias de las víctimas habrían denunciado su desaparición

En torno al hecho han surgido distintas versiones. De acuerdo con La Jornada, familiares de las personas que estaban en el túnel denunciaron su desaparición ante la Fiscalía del Estado de México, lo que derivó en el despliegue de autoridades en la zona.

Se presume que cuatro personas sin vida se encuentran al interior del túnel, quienes se pudieron intoxicar con los gases. (Axel Sánchez)

En cambio, el medio N+ reportó que el operativo se originó a partir de una llamada anónima y señaló que los rescatistas ya tenían conocimiento previo del sitio, el mismo donde en 2024 murieron dos personas.

Cabe recordar que en julio de 2024, autoridades del Estado de México localizaron un túnel clandestino en este mismo municipio, excavado desde el interior de una vivienda y conectado a un ducto de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos.

La excavación tenía aproximadamente 85 metros de longitud, un metro de ancho y se encontraba a unos tres metros de profundidad. En su interior se hallaron herramientas y al menos cinco válvulas para la manipulación del ducto.

El hallazgo se realizó tras un cateo encabezado por la Fiscalía estatal, con apoyo de fuerzas de seguridad, luego de una denuncia sobre la posible construcción del túnel. El inmueble quedó asegurado.

Autoridades advirtieron entonces que este tipo de excavaciones representa riesgos para la población, debido a posibles fugas de combustible o acumulación de gas en zonas habitadas.