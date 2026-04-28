Academia participará en el 17° Congreso Internacional de Transporte

El 17° Congreso Internacional de Transporte (17CIT), organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) que se realizará del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá una agenda que incorpora la participación de instituciones educativas en el análisis de los principales retos del sector.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Instituto Politécnico Nacional —a través de UPIICSA y UPIEM—, la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Unidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), entre otras.

En esta edición, el Congreso contará con una sala académica ubicada en el auditorio Manuel Moreno Torres, donde se desarrollarán cinco mesas de análisis y cuatro talleres especializados, con la participación de 33 académicos y 18 especialistas.

Las actividades abordarán temas como tecnología para la movilidad sustentable, ciencia aplicada al transporte, formación de capital humano y cultura de la movilidad, con un enfoque orientado a vincular el conocimiento con la operación del sistema de transporte.

De acuerdo con Javier Hernández Hernández, coordinador del área académica del 17CIT, el objetivo es que “el conocimiento no se quede en el diagnóstico, sino que pueda traducirse en soluciones concretas a problemas reales del sector”.

Como parte de esta agenda, se presentarán proyectos desarrollados en colaboración entre Grupo CISA y la academia, orientados a resolver problemáticas operativas, técnicas y administrativas identificadas directamente en campo.

A ello se suma la exposición de más de 50 casos prácticos vinculados al uso de herramientas de simulación de transporte, que permiten modelar rutas, optimizar tiempos de traslado y mejorar la toma de decisiones antes de implementar proyectos.

Asimismo, se dará a conocer el Sistema de Gestión de Transporte (TMS), una plataforma desarrollada por Grupo CISA para la planeación y control de la operación con base en datos, resultado de la vinculación entre la operación del transporte y el conocimiento académico.

El Congreso será gratuito y abierto a estudiantes, investigadores, especialistas y público en general, previo registro en https://citamtm.org, y las actividades podrán seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales de YouTube de Grupo CISA y AMTM.