Banxico valorará hacer último recorte de 2026 a la tasa de interés en reunión de mayo

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) evaluará realizar un último recorte a la tasa de interés en la reunión de mayo, aseguró la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja este martes 28 de abril.

La economista señaló que la decisión está motivida por un entorno más favorable para llevar la inflación de forma sostenible a la meta de 3 por ciento.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Victoria Rodríguez Ceja explicó que aunque se presente un último recorte a la tasa, actualmente en 6.75 por ciento, se tendría un nivel que permitirá atender los retos inflacionarios provocados por la guerra en Medio Oriente.

“Estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en mayo de 2024, a través del cual hemos reducido, hasta ahora, la tasa de referencia en 450 puntos base. Los determinantes de la inflación apuntan a la ausencia de presiones de demanda, por lo que en nuestra siguiente decisión valoraremos realizar un último ajuste", comentó ante los senadores.

La próxima decisión de política monetaria del Banco de México está programada para el jueves 7 de mayo. Victoria Rodríguez Ceja insistió en que la inflación se encuentra en camino de retomar un descenso gradual hacia la meta de 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027, a pesar de repuntes temporales de precios de frutas y verduras.

Victoria Rodríguez Ceja destacó que el plan del Gobierno de Sheinbaum contra la inflación ha evitado un ajuste significativo en el precio de combustibles.

La gobernadora del Banxico argumentó que ante choques de oferta que elevan transitoriamente precios sin incidir en las expectativas de largo plazo, la política monetaria no debe reaccionar de inmediato.

“Sin embargo esto no implica inacción. La política monetaria debe permanecer vigilante para evitar que estos choques contaminen otros precios o afecten las expectativas de inflación, lo que dificultaría su descenso posterior”, destacó.