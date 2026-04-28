Concierto de 31 Minutos en el Zócalo: Fecha, hora, dónde ver EN VIVO y lo que debes saber

Lo que debes saber sobre el show de '31 Minutos' en el Zócalo en TV (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

31 Minutos se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las actividades por el Día del Niño organizados por el Gobierno capitalino. La presentación apunta a congregar a miles de asistentes en la Plaza de la Constitución.

¿No puedes asistir? No te preocupes, además del formato presencial, el evento contará con alternativas para seguirlo sin costo y aquí te damos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

El concierto gratuito de 31 Minutos se realizará el jueves 30 de abril de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México. El inicio está programado para las 19:00 horas, en un formato pensado para público infantil y familiar.

La presentación se integra a una serie de actividades culturales y recreativas que buscan garantizar el acceso gratuito al entretenimiento, según dieron a conocer las autoridades.

31 Minutos ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

¿Dónde ver EN VIVO y gratis el concierto de 31 Minutos en el Zócalo?

Además de la asistencia presencial, el concierto contará con opciones para seguirlo en vivo y gratis desde casa. Esto permite que el público que no alcance lugar en la plancha del Zócalo pueda ver el espectáculo sin costo.

Según se ha confirmado hasta el momento, el show será televisado en vivo mediante Canal 11 y Canal 14 mediante TV abierta.

¿Qué esperar del show? Personajes, canciones y formato

El espectáculo incluirá a personajes emblemáticos como Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín, en un formato que combina música, humor y narrativa televisiva.

Sin embargo, esta no será la misma presentación que viene de llenar recintos como el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional. Y es que, de acuerdo con el sitio de 31 Minutos, se presentará el show “Yo nunca vi televisión” y no “Radio Guaripolo Tour”.

Los personajes de 31 Minutos presentarán sus canciones más reconocidas. FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO / CUARTOSCURO.COM (Arturo Pérez Alfonso)

De acuerdo con la sinopsis, el show “se centra en una transmisión del programa mismo. En esta, Tulio va a tener que decir una noticia muy importante. Probablemente, la más importante que ha dado en su carrera y eso lo tiene muy, pero muy impactado”.

El setlist de este show incluye temas como Tangananica-Tangananá, Diente blanco no te vayas, Objeción denegada, Lala, Equilibrio espiritual, Bailan sin Cesar, Mi muñeca me habló, Anacleto y, desde luego, Yo nunca vi televisión.

Recomendaciones para asistir al Zócalo CDMX

Debido a que el acceso es gratuito, se prevé una alta afluencia de público, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y poder disfrutar de la mejor forma el evento.

La puesta en escena contará con espacios accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida como parte de las medidas de inclusión, según informaron las autoridades.

En materia de movilidad, se contempla el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro, por lo que se sugiere utilizar estaciones cercanas o céntricas, como Bellas Artes, San Juan de Letrán o Pino Suárez para poder llegar al concierto de 31 minutos.