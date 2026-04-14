Baila sin César en el Zócalo: ’31 Minutos’ dará concierto gratis por el Día del Niño y la Niña

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo llega tras sus presentaciones en el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

¡Tulio, Tulio, estamos en el Zócalo! Luego de llenar en más de una ocasión el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, el elenco de 31 Minutos llega con su ‘top-top-top-top’ a la Plaza de la Constitución.

Como ha sucedido con eventos como el concierto de Shakira, el espectáculo del programa de televisión chileno será completamente gratis y se realizará a finales de abril con motivo de los festejos por el Día del Niño y de la Niña.

Es así que, si no alcanzaste boletos para el Radio Guaripolo II, esta es una de las mejores oportunidades para escuchar clásicos como ‘Mi muñeca me habló’, ‘Mi equilibrio espiritual’ o las canciones más actuales del álbum Arwrarwrirwrarwro.

31 Minutos dará un concierto gratis en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

‘31 Minutos’ en el Zócalo: ¿Cuándo es el concierto gratuito?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó, mediante sus redes sociales, que, entre las actividades por el Día del Niño y de la Niña, 31 Minutos ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo.

La cita es el 30 de abril y promete ser un espectáculo “lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia”, por lo cual es posible que se vean sobre el escenario a Juan Carlos Bodoque, Tulio Treviño y Juanín, por mencionar algunos.

Fecha : jueves 30 de abril de 2026

: jueves 30 de abril de 2026 Sede: Zócalo de la Ciudad de México

Luego del anuncio de la Secretaría de Cultura capitalina, 31 Minutos aseguró que el espectáculo en el Zócalo será único: “El 30 de abril será un día muy especial, ¿saben por qué? Porque 31 Minutos la romperá en el Zócalo de CDMX con un concierto multitudinario. ¡Nos vemos!”, escribieron en redes sociales.

Concierto de ‘31 Minutos’ GRATIS: ¿A qué hora es el show en el Zócalo?

Dado que se trata de un espectáculo dedicado a las infancias, el concierto dará inicio a las 7:00 de la noche. Recuerda que, al ser entrada gratuita, es posible que se registre una alta afluencia de público.

Ante ello, la recomendación es llegar con bastante tiempo de antelación para alcanzar un buen espacio y disfrutar del concierto lo más cerca posible del escenario.

Por ahora, las autoridades de la Ciudad de México no han informado si se colocarán pantallas en puntos diferentes al Zócalo; únicamente indicaron que contarán con “un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida”.

Setlist de ‘31 Minutos’: ¿Qué canciones podrían cantar en el Zócalo?

31 Minutos actualmente se encuentra haciendo su gira Radio Guaripolo II, en la cual han presentado un setlist lleno de éxitos, tanto actuales como aquellas canciones que formaron parte de los primeros Top Top Top de Policarpo Avendaño.

Es posible que durante el espectáculo que den en el Zócalo sea muy similar, aunque habrá que esperar hasta ese día para conocerlo. Las canciones que han interpretado en sus últimos conciertos en la Ciudad de México son las siguientes: