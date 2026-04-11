¿Habrá segunda temporada del revival de ‘Malcolm, el de en medio’? Esto dijo Frankie Muniz

La nueva temporada de ‘Malcolm, el de enmedio’ trajo de vuelta a gran parte del elenco original, entre ellos a Frankie Muniz. (Foto: Disney Press/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Y ya? ¿Esa es tu historia desgarradora? El regreso de Malcolm, el de en medio ha dejado a los fans de la familia Wilkerson con ganas de más capítulos, puesto que La vida sigue siendo injusta —nombre del revival— es una miniserie.

A lo largo de cuatro episodios, los fans volvieron a ver a toda la familia junta, con parte del elenco original, entre ellos el actor Frankie Muniz, quien actualmente corre en la NASCAR, y Bryan Cranston, también protagonista de Breaking Bad.

Los capítulos mostraron guiños a las siete temporadas que se lanzaron entre 2000 y 2006, los cuales estuvieron cargados de nostalgia, debido a que han pasado 20 años desde que la familia disfuncional se reunió.

Aunque la serie fue bien recibida y en general cuenta con buenas críticas, muchos se han preguntado si es todo lo que se podrá ver de los Wilkerson, dado que, al momento, no se ha anunciado una continuación.

'Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair' tendrá cuatro capítulos. (Foto: Disney +).

¿Habrá segunda temporada del revival de ‘Malcolm, el de en medio’?

Poco antes del lanzamiento de la serie de Hulu, el piloto de la NASCAR Frankie Muniz habló sobre la serie, sus personajes favoritos y cómo lograron traer de vuelta a Malcolm, el de en medio a 20 años de su episodio final, en una entrevista con Zach Sang Show.

Muniz explicó que el proyecto no es nuevo; en realidad comenzó a plantearse hace 10 años, pero fue el actor Bryan Cranston quien logró convencer a Linwood Boomer, creador de la serie, y a los ejecutivos de realizar un revival.

“Originalmente, ellos estaban de acuerdo con hacer una película de Malcolm, y eso es lo que quiero que las personas piensen”, compartió Frankie, quien añadió que al final decidieron hacer una miniserie con todo el material que tenían.

El actor indicó que, al ser una de las sitcoms más queridas, tenían libertad de jugar con la duración de la misma: “Nosotros sabíamos que las personas iban a verlo”, comentó. Al final, optaron por hacer solo cuatro capítulos, pero bien planificados.

'Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair' se estrena en abril de 2026. (Foto: Disney +).

“Son cuatro episodios, pero es una historia completa para los cuatro capítulos. Vemos a todos de nuevo y luego acaba”, compartió. Muniz agregó que la miniserie no busca medir la aceptación del público para luego lanzar otra temporada.

“La intención nunca fue que la miniserie se convirtiera en una prueba y luego obtuvieran más”, comentó. Así que, por ahora, estaría descartada la posibilidad de tener una segunda entrega de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta.

“Por ahora, eso es todo. Son solo cuatro episodios y estamos fuera (...) Espero que las personas lo acepten, es lo que nosotros hicimos”, comentó al respecto en la entrevista con Zach Sang Show.

‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’: ¿Dónde ver la serie completa?

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta está disponible en Hulu, a través de la plataforma de streaming Disney+, en donde se pueden encontrar los cuatro capítulos, cada uno con una duración aproximada de media hora.

La serie retoma la historia de Malcolm, quien decidió construir su vida lejos de su familia durante todos estos años, logrando un equilibrio perfecto, según se puede ver en el tráiler compartido previo al estreno.

“Mi vida es fantástica ahora. ¡Solo tenía que alejarme de mi familia!”, comenta Malcolm; sin embargo, él hace una visita a sus padres con motivo del 40 aniversario de bodas de Lois y Hal.

El reencuentro familiar está lleno de caos, como ya es costumbre para la familia Wilkerson, y aunque la mayoría de los personajes son bien conocidos, se integran algunos más, como Leah, la hija de Malcolm.

En la serie están de regreso gran parte de los actores de las primeras temporadas —a excepción de Erik Per Sullivan, quien rechazó participar en Malcolm, el de en medio—. Algunos de ellos son: