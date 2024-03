‘Dewey, fuera de ahí, esa no es tu carrera’: Frankie Muniz, de ‘Malcolm’, no dejará a su hijo ser actor

“Yes, no, maybe I don’t know, can you repeat the question?”: Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio (2000-2006) no tiene dudas en un aspecto: jamás dejará que su hijo sea actor infantil como él lo fue.

Frankie Muniz ahora es piloto de NASCAR y se ha alejado de la actuación, aunque ha tenido apariciones esporádicas en series y películas e incluso planea el regreso de Malcolm el de en medio con el reparto original: “Es lo más cerca que ha estado de ser una realidad”, dijo a Pedestrian TV, “si va a suceder, sucederá pronto”.

La exestrella infantil conversó con dicho sitio australiano y comentó que su esposa, la actriz Paige Price, y él acordaron evitar que Mauz (tres años) siga sus pasos como actor:

“Nunca dejaré que mi hijo se dedique a esto. Y no es que yo haya tenido una experiencia negativa porque, para ser honesto, mi experiencia fue cien por cien positiva, pero conozco a mucha gente, amigos cercanos a mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas... Es un mundo feo en general”.

El sueño de la actuación ha mostrado que puede ser una pesadilla, en especial luego de las revelaciones de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, donde Drake Bell habla sobre los abusos que vivió en la era dorada de Nickelodeon.

Frankie Muniz alcanzó la fama cuando era niño. (Foto: IMDb).

¿Por qué Frankie Muniz no quiere que su hijo sea actor?

Una de sus principales razones para tomar esa decisión, agregó Frankie, es por las redes sociales: “Siempre te están observando. Yo fui de esa última, literalmente, última generación de programas en los que el apogeo de mi carrera se produjo antes de las redes sociales”.

A su parecer, antes la gente solo veía a los actores en la televisión o el cine, pero ahora son más “alcanzables”.

Frankie Muniz está casado con Paige Price desde el 21 de febrero de 2020. Tienen un niño. (Foto: Instagram / @frankiemuniz4).

Además de ello, el protagonista de Superagente Cody Banks (2003) mencionó que el rechazo en Hollywood es otra gran dificultad para los actores infantiles y lo que en verdad está en juego para lograrlo es la suerte:

“Creo que la gente piensa que es fácil entrar en el mundo de la interpretación, pero a mí me gusta ser sincero. Hay un millón de personas en Hollywood que lo intentan... podrían ser los mejores actores del planeta y ni siquiera tienen la oportunidad”.

¿Por qué Frankie Muniz se alejó de la actuación?

Casi 20 años después, Frankie Muniz sigue siendo recordado como el rostro de una de las series más icónicas de la televisión, donde compartió pantalla con Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois) Justin Berfield (Reese), Erik Per Sullivan (Dewey) y Christopher Masterson (Francis).

Luego de que terminó Malcolm el de en medio en 2006, decidió seguir otro sueño lejos de Hollywood, aunque no tan alejado de los reflectores: como piloto de NASCAR. “Tomé una decisión muy consciente de alejarme de la actuación en ese momento”, dijo.

Frankie Muniz es piloto de Nascar. (Foto: Instagram / frankiemuniz4).

Según explicó a Pedestrian TV, fue con sus agentes y les dijo “Voy a centrarme en las carreras”.

“En 2006 corrí contra Daniel Ricciardo. Yo estaba corriendo con Sebastian Vettel. No iba a hacerlo solo por diversión, estaba compitiendo contra los mejores del mundo. Me estaba lanzando un poco a lo más profundo. Así que sabía que tenía que comprometerme”, explicó el actor.

Pese a todo, nunca ha salido de las pantallas, ha participado en producciones recientes como Awkwafina es Nora de Queens (2023), New Amsterdam (2022) o Sharknado: Heart of Sharkness (2015).