Eliminado 2 de ‘La Mansión VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la expulsión del reality?

La segunda eliminación de 'La Mansión VIP' es este domingo 26 de abril. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini/Lamansionvip)

La segunda eliminación de La Mansión VIP mantiene en tensión a la audiencia, con cuatro participantes en riesgo de abandonar el reality en una semana agitadas dentro del programa.

La gala se desarrolla en medio de diversas polémicas que han rodeado a la producción, entre ellas la denuncia del creador de contenido HotSpanish, denunció un presunto ataque cibernético que habría afectado el desarrollo del show y encendido el debate entre los seguidores.

A este contexto se suma las acusaciones de Niurka tras su eliminación. Además, la salida de Bruno Espino abrió la puerta a la incorporación de Daniel Borjas.

HotSpanish es el influencer detrás de la organización del nuevo reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver en vivo ‘La Mansión VIP’?

Si quieres seguir de cerca todo lo que ocurre en La Mansión VIP, la forma principal de hacerlo es a través de transmisiones en vivo por YouTube.

La emisión del reality show es a través de la cuenta oficial HotSpanish Vlogs, donde pasan las galas, dinámicas y momentos clave en tiempo real.

¿A qué hora ver la eliminación en ‘La Mansión VIP’?

La dinámica de La Mansión VIP tiene diferentes galas durante la semana, en el caso de la eliminación, la hora de inicio es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Nominados de la segunda semana de ‘La Mansión VIP’

La segunda semana de La Mansión VIP tiene a cuatro participantes en riesgo de convertirse en los segundos expulsados de la temporada y son los siguientes:

Agustín Fernández

Daniel Borjas

Queen Buenrostro

Suavecito

Sin embargo, la influencer Sol León externó su decisión de abandonar el programa este domingo ante los problemas desatados en el reality show.

Participantes de ‘La Mansión VIP’ incumplieron las reglas del reality show

El 25 de abril, el influencer HotSpanish llevó una Cybertruck a La Mansión VIP para grabar un video musical con los participantes.

Pero, los habitantes incumplieron las reglasdel programa de TV al tener contacto con el exterior, pues el creador de contenido encontró, dentro del historial de las pantallas del auto, que buscaron comentarios y opiniones acerca del reality show.

“El hacer esto ya es abuso de confianza”, declaró HotSpanish en una transmisión en vivo compartida en sus redes sociales.

De acuerdo con el influencer, se planifica un castigo cuando los culpables asuman la responsabilidad o los encuentre.

Alfredo Adame es participante de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo votar en ‘La Mansión VIP’?

El sistema de votación en La Mansión VIP se realiza a través de YouTube mediante la función de superchat durante las transmisiones en vivo. Para emitir un voto, los usuarios deben ingresar al directo, seleccionar el ícono de dinero en la sección de comentarios y elegir el monto correspondiente; cada voto tiene un costo de 20 pesos.

El apoyo solo será válido si el espectador escribe el nombre del participante precedido por el símbolo “#” dentro del mensaje del superchat. Es importante considerar que colocar el hashtag en comentarios normales no influye en el resultado final de la votación, por lo que únicamente los aportes realizados mediante esta herramienta serán contabilizados.

Eliminados de ‘La Mansión VIP’ hasta el momento

Hasta el momento son dos los eliminados de La Mansión VIP, uno de ellos fue quien menos votos recibió durante la primera semana, el segundo decidió salir por voluntad.

La lista de expulsados se compone de la siguiente forma:

Niurka (menos votada)

Daniel Espino (sale por decisión propia)

Niurka fue la primera eliminada de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Quiénes son los participantes de ‘La Mansión VIP’?

Tras la eliminación de Niurka y Bruno, la lista completa de participantes en el reality show es la siguiente: