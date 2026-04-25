HotSpanish denuncia posible ataque cibernético a ‘La Mansión VIP’; Reality salió del aire durante media hora

El influencer HotSpanish reveló que su producción sufrió un posible ataque cibernético (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, La Mansión VIP).

El influencer HotSpanish denunció un posible ataque cibernético contra la transmisión en vivo de su reality La Mansión VIP, luego de que el programa saliera del aire durante aproximadamente media hora.

El influencer informó que la caída de La Mansión VIP no respondió a fallas de plataforma ni de conectividad, y aseguró que el incidente ocurrió en medio del alto impacto que ha generado el proyecto en redes sociales.

A través de un video difundido en Facebook, explicó que el corte ocurrió de forma repentina durante la emisión del programa La Mansión VIP. El creador detalló que la transmisión tuvo que reiniciarse tras identificar una posible intervención externa, lo que obligó a su equipo a tomar medidas técnicas inmediatas para restablecer el contenido.

¿Qué pasó con la transmisión de ‘La Mansión VIP’ y por qué se cayó?

HotSpanish descartó en primera instancia que la interrupción estuviera relacionada con sanciones o reportes en plataformas digitales. “Me fui directo a YouTube para ver realmente qué era, si era un reporte o algo y no era nada de YouTube”, señaló.

También rechazó que la causa fuera una falla de internet, al asegurar que cuenta con múltiples sistemas de respaldo. “Tengo fibra óptica, internet satelital, internet de microondas, tengo tres ‘internet’ dedicados diferentes… No había manera de que por eso se hubiera caído”, explicó. Tras estas verificaciones, indicó que solicitó a su equipo técnico revisar el origen del problema.

HotSpanish señala posible ataque cibernético tras revisión técnica

Luego de las primeras revisiones, el influencer afirmó que todo apunta a un ataque externo. “Les puse a los ingenieros a trabajar para ver qué es lo que había pasado y todo pinta a que sufrimos un ataque cibernético, amigos”, declaró.

El creador vinculó el incidente con la repercusión que ha alcanzado el reality show en redes sociales. “Alguien está atacando porque no quieren… ha causado demasiado ruido esto de la transmisión y La Mansión VIP”, sostuvo.

En su mensaje, también expresó preocupación por la continuidad del proyecto ante este tipo de situaciones.

Para retomar la emisión, el equipo realizó ajustes técnicos de emergencia. HotSpanish explicó que decidieron reemplazar el equipo principal como medida preventiva. “Tuvimos que cambiar de computadora por si haya sido algo que entró a esta computadora”, indicó.

Además, informó que ya se asignó un equipo especializado para atender el tema de seguridad. “Ya puse un equipo de trabajo para que resuelva toda esta parte de la seguridad cibernética”, señaló, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones.

¿Cuánto duró la caída de La Mansión VIP y qué dijo a los participantes?

Durante la transmisión, el influencer también explicó la situación directamente a los participantes del reality. Ahí reiteró que el incidente no se relacionó con fallas técnicas convencionales.

“Entonces, no era el internet… sufrimos un ataque cibernético por el gran impacto que se está teniendo este programa”, afirmó.

Detalló que la interrupción se resolvió en un lapso aproximado de media hora. “Lo hemos logrado y solo se fue como por media hora”, comentó.

Asimismo, mencionó que el proyecto registraba cifras relevantes antes de la caída: “Estábamos en casi 240 millones de vistas”.

Tras el reinicio de la transmisión, HotSpanish destacó el respaldo de la audiencia, que continuó interactuando con el contenido. “Ya llevamos como 1,400,000 likes”, señaló en su mensaje.

El influencer también subrayó que se trata de una iniciativa independiente. “Yo no soy una compañía grande. Yo soy una persona con un sueño… tratando de hacer lo mejor posible”.

Asimismo, aseguró que se encargaría personalmente a revisar la situación con su equipo. “Yo ahorita me voy a lanzar… para ver qué está pasando… para que ya no tengamos ningún tema por parte de la transmisión”, dijo, sin ofrecer más detalles adicionales sobre posibles responsables o acciones posteriores.