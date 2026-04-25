Aczino va por la corona en casa: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO la final de la FMS Internacional 2026?

En los FMS Awards 2026, Aczino obtuvo reconocimientos a la Mejor Rima, Momento más mágico y Mejor Batalla, contra la rapera Azuky. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aczino toma el micrófono, responde en cada zona, defiende la corona y pone presión en la lona. Ciudad Juárez será escenario de las mejores rimas del rap en el mundo, con la disputa este sábado 25 de abril de la Final Internacional de la Freestyle Master Series 2026, donde 16 competidores se enfrentan por el anillo más importante del circuito en una jornada que define al mejor del mundo.

El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Mexicanidad y reunirá a los mejores representantes del rap de España, México, Argentina, Chile, Colombia y otros países, en una edición que se presenta como la sexta final mundial del formato.

La Freestyle Master Series es una liga profesional de rap improvisado que organiza temporadas en distintos países. Cada liga define a sus campeones y clasificados, quienes acceden a la final internacional para disputar el título global.

¿Cómo llega Aczino tras destacar en los FMS Awards?

El rapero mexicano Aczino, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, llega a la final de la FMS Internacional como campeón vigente tras ganar la edición anterior y ahora defiende el título como local. Su presencia concentra la atención del evento por su historial dentro del freestyle competitivo.

En los FMS Awards 2026, Aczino, quien fue criticado por mencionar la muerte de Carlos Manzo en una batalla de rap, obtuvo reconocimientos como Mejor Rima, Momento más mágico y Mejor Batalla, esta última compartida con la rapera Azuky, en un enfrentamiento que destacó por la intensidad de las rimas y dejó atónitos a los espectadores.

¿Dónde se puede ver la final del FMS Internacional?

La final de la FMS Internacional se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de Urban Roosters, en punto de las 18:00 horas.

La competencia se define en formato de eliminación directa entre los 16 participantes finalistas. Del octavo al cuarto, de la semi a la final, cada ronda es sentencia; no hay vuelta ni rival. Todo se decide en una sola jornada; aquí no hay segunda llamada.

Los 16 participantes de la final de la FMS Internacional 2026 son:

• Aczino (campeón vigente)

• Chuty (campeón FMS España)

• Gazir (campeón FMS Colombia)

• El Menor (campeón FMS Chile)

• Jony Beltrán (campeón FMS México)

• Stuart (campeón FMS Argentina)

• KG (ganador cupo Perú)

• Arkano (subcampeón FMS España)

• Valles-T (subcampeón FMS Colombia)

• Acertijo (subcampeón FMS Chile)

• Marithea (subcampeona FMS México)

• Teorema (cupo FMS Argentina)

• Azuky (cupo del público)

• Larrix (mejor tercero)

• Kodigo (mejor tercero)

• Éxodo Lirical (campeón FMS Caribe)

¿Qué cines de México proyectarán la final de FMS Internacional 2026?

Además de la transmisión digital, la Final Internacional de FMS 2026 también llegará a salas de cine en distintas ciudades del país, con funciones en vivo el mismo 25 de abril y en sincronía con el evento principal.

Las proyecciones se realizarán en complejos de Cinemex, donde los aficionados podrán seguir cada batalla en pantalla grande y con audio de sala, en un formato que busca replicar la intensidad del evento en vivo. A continuación, el listado de ciudades y complejos que transmitirán la final de la FMS Internacional:

Ciudad de México :

: Encuentro Oceanía



Parque Delta



Santa Fe

Nuevo León :

: Monterrey (Sun Mall)

Baja California :

: Tijuana (Macroplaza)

Guanajuato :

: Irapuato

Sinaloa :

: Los Mochis (Paseo Los Mochis)

La final de la FMS Internacional en pantalla gigante: la sala vibra y se conecta, gritos en cada punchline, tensión en cada réplica; el público reacciona y la emoción no se esconde. Todo el camino al campeonato se vive en una sola noche, donde el freestyle responde.