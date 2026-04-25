Ceremonia de pesaje de Supernova Génesis 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

La ceremonia de pesaje será un momento tenso para contrincantes como Alana Flores y Flor Vigna, quienes no tienen una buena relación. (Foto: Cortesía Netflix)

¡Que inicie la cuenta regresiva! Luego de un intenso entrenamiento que reavivó tensiones entre contrincantes como Lonche de Huevito vs. Willito, Supernova Génesis 2026 vive hoy su última ceremonia previa a las peleas de box amateur.

Se trata de la ceremonia de pesaje, un momento importante no solo por el careo entre los boxeadores de Supernova 2026, sino porque también sirve para confirmar que todos los participantes cumplen con los parámetros pactados.

Tal como ha sucedido con eventos previos, como el entrenamiento, Supernova Génesis tiene contemplada una transmisión en vivo de la ceremonia de pesaje, la cual se podrá ver gratis este sábado.

Alana Flores protagoniza la pelea estelar contra Flor Vigna en Supernova Strikers Génesis 2026. (Foto: Cortesía Netflix)

¿A qué hora inicia la ceremonia de pesaje de ‘Supernova: Génesis’ HOY?

La ceremonia de pesaje de Supernova Génesis está programada para iniciar a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México) este sábado 25 de abril de 2026, momento en el que los pugilistas se verán cara a cara.

Fecha: sábado 25 de abril de 2026

sábado 25 de abril de 2026 Hora: 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

Durante el evento se contará con la participación de la Comisión de Box de la Ciudad de México, institución encargada de regular los eventos de este deporte en la capital y con la cual trabajan de la mano los organizadores de Supernova Génesis.

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra al creador de contenido, cantante y modelo Aaron Mercury en el especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) (AP)

Supernova Génesis 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver la ceremonia de pesaje?

A diferencia del domingo, todos los eventos previos de Supernova Génesis 2026 están disponibles en redes sociales, y la ceremonia de pesaje no es la excepción, ya que se transmitirá completa y gratis en las cuentas oficiales del evento:

Twitch

YouTube

Facebook

TikTok

Por ahora, se desconoce qué sucederá con Kim Shantal —quien inicialmente pelearía contra la influencer Lupita Villalobos, quien se bajó del evento tras sufrir un hematoma subdural—, ya que durante el entrenamiento sufrió un desmayo.

Cartelera OFICIAL: ¿Cuáles son las peleas confirmadas de Supernova Génesis?

Supernova Génesis ha enfrentado diversos cambios en su cartelera desde que se anunció, como la polémica salida de la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien originalmente pelearía contra Alana Flores, influencer y boxeadora amateur invicta.

Además, a una semana del evento, la creadora de contenido Lupita Villalobos fue hospitalizada luego de presentar fuertes dolores de cabeza. Tras sus estudios, se determinó que sufrió un hematoma subdural.

Con estos sucesos, la cartelera final quedó modificada, añadiendo al evento a personalidades como la argentina Flor Vigna y la creadora de contenido Karely Ruiz, quien además acaba de participar en Ring Royale.

La cartelera completa del evento es la siguiente:

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

El Abraham vs. Nando

Milica vs. Ari Geli

Lonche vs. Willito

¿Cuándo es Supernova 2026? Fecha, dónde ver y todos los detalles

Supernova Génesis 2026 está planeado para llevarse a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. El evento dará comienzo a las 5:00 de la tarde, aunque habrá peleas preliminares desde las 4:00 de la tarde.

La transmisión este año iniciará en las redes sociales oficiales de Supernova, como Twitch, TikTok y YouTube, desde las 16:00 horas; sin embargo, las peleas estelares se verán a través de Netflix.