Entrenamiento de Supernova Strikers Génesis 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

Mario Bautista y Aarón Mercury pelean en Supernova 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

La agenda de Supernova Strikers: Génesis 2026 avanza con un momento de cercanía para los fans: el entrenamiento en vivo que forma parte de la semana oficial del evento que combina boxeo y música.

Esta transmisión llega en un contexto marcado por las grandes polémicas que se han formado alrededor de los combates, cambios en la cartelera de Supernova 2026 y por la expectativa generada en torno al evento principal del domingo.

Entrenamiento de Supernova Strikers Génesis 2026: Horario y dónde ver en vivo

El entrenamiento en vivo de Supernova 2026 se realiza este viernes 24 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible mediante YouTube, Facebook, TikTok y Twitch de Supernova Boxing.

Evento : entrenamiento de Supernova Strikers 2026

: entrenamiento de Supernova Strikers 2026 Fecha : viernes 24 de abril de 2026

: viernes 24 de abril de 2026 Hora : 17:00 hrs. (tiempo del centro de México)

: 17:00 hrs. (tiempo del centro de México) Transmisión: Supernova Boxing en YouTube, Facebook, TikTok y Twitch

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra, de izquierda a derecha, a Aaron Mercury, Lupita Villalobos, Mario Bautista y Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix via AP) (AP)

Cartelera de Supernova 2026: Peleas confirmadas y cambios de último minuto

La cartelera de Supernova 2026 contempla seis combates entre figuras del entretenimiento digital, aunque ha sufrido ajustes relevantes en los días recientes.

Uno de los movimientos más importantes fue la baja de Lupita Villalobos, quien no podrá pelear tras ser diagnosticada con un hematoma subdural.

La influencer mexicana explicó su situación tras salir del hospital: “Me siento súper triste, llevo meses preparándome”, dijo en un video difundido en redes sociales.

El cambio obligó a modificar su combate ante Kim Shantal. En ese contexto, el empresario Poncho de Nigris adelantó a Karely Ruiz en Supernova 2026.

Esta imagen, publicada por Netflix, muestra a la influencer, streamer y boxeadora amateur invicta Alana Flores, del especial de entretenimiento deportivo "Supernova: Genesis". (Netflix vía AP) (AP)

“Tenemos representante de Ring Royale en Supernova. ¡Con todo, Karely! A salvar el show”, escribió en redes sociales, en referencia a Karely Ruiz como reemplazo.

Previamente, la rival de Alana Flores también cambió. Originalmente, se trataba de Samadhi Zandejas pero luego de que se hiciera a un lado, fue emparejada contra la argentina Flor Vigna.

Así figura la cartelera:

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Mario Bautista vs. Aarón Mercury

El Abraham vs. Nando

Milica vs. Ari Geli

Lonche vs. Willito

Ceremonia de pesaje de Supernova 2026: Fecha y hora

Después de la celebración del entrenamiento en vivo, se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, la cual tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 14:00 horas (CDMX), también con transmisión en vivo en redes sociales oficiales.

Además de verificar que se cumpla con el peso pactado, este evento puede detonar en momentos de tensión entre los participantes.

El pesaje funciona además como confirmación final de las peleas, ya que los participantes deben cumplir con los parámetros establecidos por la Comisión de Box de la Ciudad de México, la cual trabaja en este evento en colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Supernova.

¿Cuándo es Supernova 2026 y a qué hora inicia el evento principal?

El evento Supernova: Génesis 2026 se realiza el domingo 26 de abril en la Arena CDMX, con inicio del show a las 17:00 horas.

La logística contempla:

Apertura de puertas: 15:00 horas

Peleas preliminares: 16:00 horas

Inicio oficial: 17:00 horas

Duración aproximada: 6 horas

El espectáculo integra combates, presentaciones musicales en vivo y segmentos especiales diseñados como una experiencia de entretenimiento para los espectadores.

Los boletos para asistir a Supernova 2026 tienen un rango de 753 a 10,968 pe

sos mexicanos, dependiendo de la zona dentro de la Arena CDMX y se pueden comprar mediante Superboletos.

La transmisión a partir de las 16:00 hrs podrá verse en las redes sociales de Supernova Boxing con dos peleas y, a partir de las 19:00, mediante Netflix.