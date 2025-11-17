¿Quién será el capataz de La Granja VIP HOY? El público escogerá a los finalistas con sus votos

Hoy cambia la dinámica en la prueba del capataz de 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Este lunes llega uno de los momentos más esperados del reality: la elección del capataz de La Granja VIP, una decisión que, por primera vez, depende exclusivamente del público

A diferencia de las semanas anteriores, no hubo finalistas ni una competencia entre los habitantes. La dinámica cambió por completo y los propios granjeros aún desconocen la mecánica real.

¿A qué hora y dónde ver es ‘La Granja VIP’ HOY?

La transmisión de ‘La Granja VIP’, tras la quinta eliminación, en vivo será esta noche a las 21:00 horas mediante Azteca UNO, donde se revelará quién tomará el mando de la granja en la sexta semana.

Además del anuncio del nuevo capataz de La Granja VIP, también se revelará quién será el primer nominado de la sexta semana, elegido directamente por Manola Díez a través de su Legado.

Para seguir cada detalle del reality, las transmisiones 24/7 están disponibles en Disney+ y en las redes oficiales del programa.

¿Cómo se elegirá al Capataz de La Granja VIP?

El nuevo modelo elimina la prueba física y coloca la decisión en manos de la audiencia. Desde la plataforma oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo, los seguidores pueden votar para elegir a los dos granjeros que se enfrentarán en el duelo final por el liderazgo.

Los participantes habilitados para competir esta semana son:

El Patrón (Alberto del Río)

Fabiola Campomanes

Kim Shantal

La Bea

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

El público dispone de 10 votos, que pueden convertirse en 20 si responde una breve encuesta dentro de la plataforma.

¿Cuáles son los beneficios del capataz de ‘La Granja VIP’?

Estos son los beneficios, aunque también responsabilidades, del capataz de la semana:

Asigna las tareas semanales a todos los granjeros, desde el cuidado de animales y hortalizas hasta la limpieza y organización de áreas comunes.

a todos los granjeros, desde el cuidado de animales y hortalizas hasta la limpieza y organización de áreas comunes. Supervisa que cada labor se cumpla de forma correcta y a tiempo .

. Recibe cada viernes una evaluación de El Mayoral , quien determina el porcentaje de presupuesto para la semana siguiente.

, quien determina el porcentaje de presupuesto para la semana siguiente. Disfruta del privilegio de dormir en la Habitación del Capataz , un cuarto privado con amenidades, bocadillos y tina.

, un cuarto privado con amenidades, bocadillos y tina. Cuenta con inmunidad, por lo que no puede ser nominado durante su semana de liderazgo.

¿Quiénes NO pueden competir por ser Capataz?

La regla general del reality establece que los peones de la semana están impedidos de aspirar al cargo debido a que su rol incluye dormir en El Granero, algo incompatible con los privilegios de la Habitación del Capataz. Además, al ser inmunes a la nominación, no pueden participar en el Duelo ni tener facultades de designación.

Los peones de la semana 6 son:

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Pese a ello, dentro de la convivencia matutina Eleazar insistió en que “algún día deberían dejar competir a los peones”, postura que fue comentada —y también cuestionada— por sus compañeros.

¿Qué dijeron ‘El Patrón’, Kike y Sergio sobre el Capataz?

Previo a la comida, Alberto del Río, Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori especularon sobre posibles giros inesperados. Entre bromas y escenarios descabellados, discutieron desde una competencia exclusiva para mujeres hasta un cambio de reglas que incorporara a los peones “para sacudir el avispero”.

Kike sugirió que la producción podía buscar un efecto sorpresa, mientras que Alberto del Río coincidió en que algo podría modificarse. Sergio, por su parte, aseguró que no teme que los peones se integren, aunque considera que sería demasiado evidente.

Al final, Kike estuvo cerca de adivinar la dinámica: no sería la producción quien eligiera, sino el público, encargado de definir a los dos aspirantes que irán al Duelo del Capataz.