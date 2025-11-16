Quinto eliminado de ‘La Granja VIP’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala?

'La Granja VIP' llegó a su quinta gala de eliminación, estos son los detalles del reality show. (Fotoarte El Financiero/Cortesía TV Azteca)

Desde que uso sombrero mi vida es otra: La quinta eliminación de La Granja VIP llega cuando los integrantes del reality show se dividieron en dos equipos para crear una rivalidad entre ellos.

Es así como nació ‘El Muro’ con Alfredo Adame, Manola Díez y Eleazar Gómez (todos nominados en la semana 5 de La Granja VIP) y ‘La Familia’.

Los granjeros se enfrentan a una eliminación luego de una gala ‘atípica’ donde Lola Cortés pidió su salida a consecuencia de un problema de ansiedad, decisión que tomó en el mismo programa que la expulsión de Jawy Méndez.

Lolita Cortés abandonó la temporada 2025 de 'La Granja VIP' tras problemas de ansiedad y ataques de pánico. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora y dónde ver ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO?

La transmisión de La Granja VIP comienza a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México, aunque desde las 7:30 p.m. pasa el preshow, donde Malleza es la encargada de recordar los momentos más destacados de la semana.

Los sitios para seguir en vivo el reality show van desde la TV abierta hasta plataformas de streaming. Estos son todos los sitios para ver el programa de TV:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Plataforma de Streaming Disney+ (con suscripción con costo)

Redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones en El Financiero Entretenimiento

Además de la eliminación, dentro de lo más destacado de la emisión es que La Bea ‘prometió’ un standup en algún punto del programa de este domingo.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ en la semana 5?

Los nominados en La Granja VIP de la semana 5 son 4 participantes luego de La Salvación y la Traición, beneficios ganados por Sergio Mayer Mori.

Los granjeros en riesgo de convertirse en los siguientes eliminados del reality show son:

César Doroteo ‘Teo’

Alfredo Adame

Manola Díez

Eleazar Gómez

¿Cómo votar por los nominados de ‘La Granja VIP’?

La votación en La Granja VIP está a cargo del público que apoya a sus granjeros favoritos semana tras semana.

Para emitir los votos se debe ingresar a la página www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota y una vez dentro se desglosa una lista con los nominados.

También está disponible la opción de votar desde la aplicación

Puedes repartir los votos entre los participantes de La Granja VIP que desees o sumarlos todos a tu favorito.

Al día cuentas con 10 votos y en caso de contestar una encuesta habilitada al final de listado, te da 10 más.

Lista de eliminados de ‘La Granja VIP’ hasta el momento

Los eliminados de La Granja VIP son 4 hasta este 16 de noviembre, más la salida voluntaria de Lolita Cortés.

Estos son los expulsados del reality show:

¿Qué participantes quedan en ‘La Granja VIP’?

En el estreno de La Granja VIP ingresaron 16 participantes al reality show y de los granjeros iniciales solo se mantienen los siguientes dentro de la competencia: