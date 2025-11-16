Personajes eliminados en ‘¿Quién es la máscara?’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el reality?

En el programa de este domingo son dos los personajes eliminados de '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

Se terminaron las salvaciones para los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 y eso significa que los participantes expulsados de la competencia durante este domingo son 2.

Los investigadores del programa de TV utilizaron la nueva regla del botón de salvación para evitar la salida de uno de los competidores, pero cada uno de ellos lo podía hacer una sola vez en la temporada y ya los agotaron.

Entre los personajes eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025 hasta el momento está el actor Jesús Ochoa y la conductora Adamari López.

¿A qué hora y dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 HOY?

El reality show donde diferentes famosos se disfrazan para cantar frente a los investigadores pasa en el Canal Las Estrellas, en la TV abierta.

Sin embargo, no es la única forma de seguir el programa de televisión y estas son todas las opciones para verlo:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

VIX Premium (requiere de una suscripción con costo)

Publicaciones en redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

El horario de inicio de ¿Quién es la máscara? este domingo es a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Qué personajes participan HOY en ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los personajes de ¿Quién es la máscara? que suben al escenario son distintos semana tras semana, pues se rotan entre ellos.

Para el 16 de noviembre estos son los participantes del programa de TV que tienen actividad este domingo:

Tony Manguera

Metaliebre

Nocturna

Sonny Hámster

Samurái

Maestro Bops

¿A qué personajes salvaron los investigadores en la nueva temporada de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los investigadores de ¿Quién es la máscara? tuvieron el beneficio de apretar un botón y salvar, de último minuto, a uno de los personajes de la temporada.

Sin embargo, solo contaban con un botón por cada uno de ellos. Estos fueron los participantes de los cuales se evitó su salida:

Ana Brenda Contreras salvó a Samurái .

salvó a . JuanPa Zurita salvó a Rubby Gloss

salvó a Carlos Rivera salvó a Mini Chang

salvó a Anahí salvó a Capi Bara

La cantante y actriz Anahí regresa como investigadora de '¿Quién es la máscara?' 2025. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son todos los eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ hasta el momento?

Los últimos dos en salir del reality show fueron Rubby Gloss, personaje interpretado por Cynthia Klitbo, y Mini Chang y debajo de su disfraz estaba Maribel Guardia.

Esta es la lista completa de eliminados de ¿Quién es la máscara?:

Shiba Moon (eliminado 1) : La conductora Adamari López

: La conductora Adamari López Bebeee (eliminado 2) : La actriz Marlene Favela

: La actriz Marlene Favela Sonaja, Chupón y Bebé (eliminado 3) : Los comediantes Freddie y Germán Ortega

: Los comediantes Freddie y Germán Ortega Monsqueeze (eliminado 4) : El actor Jesús Ochoa

: El actor Jesús Ochoa Rubby Gloss (eliminado 5) : La actriz Cynthia Klitbo

: La actriz Cynthia Klitbo Mini Chang (eliminado 6): La vedette Maribel Guardia

¿Qué personajes quedan en la nueva temporada de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

Tras las 6 eliminaciones de ¿Quién es la máscara? se mantienen 12 personajes dentro de la competencia y son los siguientes: