Episodio 4 de ‘It: Bienvenidos a Derry’: ¿A qué hora sale el nuevo capítulo HOY?

La serie It: Bienvenidos a Derry, precuela del universo creado por Stephen King y desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, avanza hacia la mitad de su primera temporada con un episodio con cada vez más tensión en la ciudad marcada por desapariciones, secretos militares y la presencia constante del payaso Pennywise.

La producción de Warner Bros. Television y HBO se ha consolidado como uno de los estrenos más comentados del año. De acuerdo con Variety, se posicionó como el tercer debut más visto en la historia de HBO Max, solo detrás de House of the Dragon y The Last of Us.

En 'It: Bienvenidos a Derry' cuatro niños buscan esclarecer los misterios de varios asesinatos en el pueblo. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer)

¿Cuándo y dónde se estrena el episodio 4 de ‘Welcome to Derry’ en 2025?

El episodio 4 de It: Bienvenidos a Derry se estrena este domingo 16 de noviembre a las 7:00 pm (tiempo central de México). Esta entrega se titula ‘The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function’ (’El gran aparato giratorio del funcionamiento de nuestro planeta’).

Tal como los capítulos previos —con excepción del episodio 2, lanzado de manera especial por Halloween—, el estreno es simultáneo en el canal HBO y en la plataforma HBO Max.

Este capítulo marca la mitad de la temporada, que está compuesta por ocho episodios, con final previsto para el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿De qué trata el episodio 4 de ‘It: Welcome to Derry?

La serie profundiza en el origen del mal que azota al pueblo de Derry mucho antes de los sucesos vistos en las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019). Esta ola de terror regresa cada 27 años y se ensaña con los niños.

Ambientada en 1962, durante la Guerra Fría, la serie introduce al que parece ser un nuevo Club de los Perdedores (Teddy, Phil, Lilly y Ronnie) jóvenes que investigan la desaparición de varios niños, mientras el Mayor Leroy Hanlon enfrenta la tensión militar en la Base Aérea local.

El terror escala en el capítulo 4 de 'It: Bienvenidos a Derry'. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer)

Los creadores Andy y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs, explicaron a The Hollywood Reporter que el famoso payaso tardaría en salir a cuadro. “Pennywise impone respeto (...) Lo último que queremos es que el público se acostumbre a él. Es impredecible. Ataca cuando le da la gana”, dijo Barbara Muschietti.

Alerta de spoiler: A partir de aquí hay referencias a los primeros tres capítulos.

En 'It: Bienvenidos a Derry' aparecen detalles de la tribu ficticia Shokopiwah. (Foto: HBO Max / Cortesía). (Brooke Palmer)

Desde el primer capítulo tuvimos sorpresas: Eso asesina a tres de los que creíamos serían parte del antiguo Club de los Perdedores (Teddy Uris, Phil Malkin y su hermana Susie Malkin).

Así que ahora las sobrevivientes Lilly ‘Lonny’ Bainbridge y Veronica ‘Ronnie’ Grogan se unen a Will Hanlon y su amigo Rich para reunir pruebas de la existencia de ese misterioso mal y limpiar el nombre de Hank Grogan (papá de Roonie), el amable proyeccionista del cine local a quien inculparon de los asesinatos.

El episodio 4 llega tras un perturbador hallazgo en una fotografía que consiguieron como prueba: un payaso.

Después de que Bowers rechazó cualquier acercamiento, el grupo de niños queda atrapado entre la frustración y una ola de situaciones inquietantes que crecen en intensidad.

Los niños tratan de mostrar sus pruebas a la policía. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer)

La tensión también escala fuera de su círculo: el general Shaw amplía su operativo en busca de respuestas sobre It, mientras Charlotte Hanlon intenta mantener a salvo a Hank Grogan, cada vez más temeroso de que su secreto termine exhibido. En otro frente, Marge, motivada por las Patty Cakes, decide llevar su rivalidad con Lilly a un nuevo nivel con una broma particularmente dura.

El episodio marca un punto de quiebre en la temporada, apostando por un tono más oscuro donde la presencia de Eso deja de ser una sombra para convertirse en una amenaza tangible.

Además, vemos elementos de la vida real, como la campaña ‘Duck and Cover’ (’Agacharse y cubrirse’), promovida en la época por el personaje Bert la Tortuga, quien explicaba a los niños cómo sobrevivir en caso de ataques nucleares.

Referencias al universo de Stephen King en ‘It Welcome to Derry’

Entertainment Weekly destaca que la serie está repleta de ‘huevos de Pascua’ escondidos que conectan con el vasto universo de Stephen King: desde Dick Hallorann, personaje de El Resplandor y la figura cósmica de la tortuga Maturin.

Estos guiños no solo sirven como homenaje al autor, sino que amplían la comprensión del origen de Pennywise y de los ciclos de violencia que operan en Derry. Por ejemplo:

Apellidos Hanlon y Uris conectan a los personajes de la serie con miembros originales del Club de los perdedores.

Jefe de policía con apellido Bowers, relacionado con la familia del bully Henry Bowers.

Aparición ampliada de Dick Hallorann, el cocinero con habilidades psíquicas de The Shining .

. Presencia recurrente de tortugas como guiño a Maturin, la entidad cósmica del universo King. En el circo de 1908 hay un mini-juego de derribar tortugas.

Cameo de Andy Muschietti como pianista en el circo.

Grafiti en el baño con el nombre Alvin Marsh, padre de Beverly en IT .

. Juniper Hill, el psiquiátrico que aparece en varias obras de King.

Tienda de segunda mano Secondhand Rose, local recurrente en otras historias.

Carnicero de apellido Kersh, igual que la anciana-monstruo que aterroriza a Beverly.

Elenco de ‘It: Welcome to Derry’

El reparto de It: Bienvenidos a Derry reúne rostros nuevos y uno muy conocido: el regreso de Bill Skarsgård en su papel icónico es uno de los elementos más celebrados por los seguidores.