Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026′ HOY EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el duelo en el reality?

En la semana 6 de 'Exatlón México' los equipos rojo y azul compiten en el Duelo de la supervivencia, que deja en riesgo a los hombres de la competencia. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los participantes de Exatlón México 2025-2026 se enfrentan a un duelo de eliminación sin incidentes previos, después de dos semanas consecutivas de bajas por lesiones en el reality show.

El equipo rojo tuvo la pérdida de Aristeo Cázares por una lesión en la rodilla, y la escuadra azul padeció la baja de Paola Peña tras una caída.

Con la llegada de nuevos refuerzos como Mau Wow (rojos) los integrantes se preparan para ‘sobrevivir’ a la eliminación de Exatlón México y mantenerse en la competencia.

Antonio Rosique confirmó la baja por lesión de Aristeo Cazares de 'Exatlón México 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuál es el nuevo horario de ‘Exatlón México’?

La temporada 2025-2026 de Exatlón México tuvo un cambio en la hora de transmisión a consecuencia de la gala de expulsión de La Granja VIP, pero únicamente en los duelos de eliminación.

Exatlón México ahora comienza a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México durante los domingos hasta nuevo aviso.

¿Dónde ver el duelo de eliminación de ‘Exatlón México’ HOY?

La competencia para conocer al próximo eliminado de Exatlón México 2025 pasa en diferentes sitios de transmisión, desde la TV abierta hasta plataformas de streaming.

Estas son todas las opciones para ver el programa de TV en vivo:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Aplicación de TV Azteca

Amazon Prime Video (en la pestaña de TV en directo)

Publicaciones en las redes sociales oficiales

Actualizaciones en El Financiero Entretenimiento

Antonio Rosique regresa como conductor principal de 'Exatlón México 2025-2026'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 7 de ‘Exatlón México’?

Los equipos Rojo y Azul de Exatlón México se enfrentaron por la Villa 360, un lugar donde pueden descansar bajo un techo y con mayores comodidades.

En la semana 7 fueron los integrantes de los rojos quienes se llevaron la absoluta victoria y regresaron a la Villa 360 por tercera semana consecutiva.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México 2025-2026′?

Durante la novena temporada, diferentes participantes de Exatlón México se despidieron por lesiones sufridas en la competencia, aunque algunos regresaron, como en el caso de Doris del Moral, de los azules.

Pero a esas bajas se le suman las eliminaciones que ocurren semana tras semana en el reality show y ninguno está exento del riesgo.

El claro ejemplo es el de Michell Tanori, la más reciente eliminada, quien quedó fuera tan solo 14 días después de su llegada como refuerzo. Esta es la lista de participantes que ya no continúan en la competencia:

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

¿Cómo quedan los equipos Rojo y Azul de ‘Exatlón México 2025-2026′?

Los equipos Rojo y Azul mantienen a los siguientes integrantes previo a la eliminación de Exatlón México de la semana 7:

Equipo Rojo

César Villaluz

Edna Carrillo

Luis Guerrero

Kari Rojas

Thaily Suárez

Ella Bucio

Benjamín Saracho

Mau Wow (leyenda)

Humberto Noriega (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Equipo Azul