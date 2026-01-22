Samadhi Zandejas: La actriz, influencer y nueva contrincante de Alana Flores en Supernova 2026

La actriz Samadhi Zendejas se pone los guantes de boxeo para retar a Alana Flores (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini).

La actriz Samadhi Zendejas peleará contra la streamer Alana Flores como parte de la cartelera de Supernova Strikers: Genesis 2026.

Ante la victoria de Alana en Supernova Strikers 2025, Samadhi lanzó en redes sociales un reto abierto y pidió que etiquetaran a la streamer. Unos meses después, se cumplió el desafío.

Samadhi no es una improvisada en el boxeo, pues tiene 10 años entrenando, aunque también admitió que nunca ha peleado ni ha hecho sparring.

“Soy una mujer fuerte. Todo lo que hago, lo hago con un propósito. No tengo miedo, tengo preparación”, expresó en su revelación en el evento.

En declaraciones durante la presentación de Supernova 2026, Zendejas calificó a Flores como “una mujer fuerte, valiente y excelente rival”, a quien reconoce su carrera.

“Va a ser una pelea inteligente, pensada, preparada”, externó. “Te escucho decir en tus entrevistas que tus rivales no están preparadas y esta va a ser diferente”, condenó.

¿Quién es Samadhi Zendejas, actriz e influencer que incursionará en Supernova?

Hermana del también actor Adriano Zendejas, Samadhi, de familia originaria de Chiapas, incursionó de forma fortuita y sin preparación previa.

Según contó para La Caminera, su madre se enteró que habría un casting —el primero en su vida—, mandó sus fotos y la llamaron. Posteriormente, se quedó en la telenovela juvenil Atrévete a soñar con Danna Paola aún sin conocimientos de actuación.

“Ese casting está muy malo. No sé cómo me quedé”, expresó. “Veo y me pregunto: ‘¿Cómo me dieron trabajo?’, de verdad”.

Tras esto, inició su carrera en los medios. De joven, hizo papeles en producciones para televisión como Gritos de muerte y libertad, Mujeres asesinas, La Rosa de Guadalupe o Esperanza del corazón.

Con el paso del tiempo, tuvo papeles más maduros y acordes a su edad, como las telenovelas La sombra del pasado, Un camino hacia el destino, y ha tenido apariciones en la popular serie Como dice el dicho.

Cuando pensó que debería dejar la actuación, su consolidación en la industria y ante el público llegó con Jenni Rivera: Mariposa de barrio, una bioserie dedicada a la recordada cantante regional, en donde interpretó a la versión joven de la protagonista.

“Tengo 4 años sin actuar, ¿cómo me voy a quedar con el protagónico?”, recordó la actriz en entrevista para Pinky Promise.

Para este papel, Zamadhi tuvo que subir casi 30 kg., situación que le costo revertir y proceso en el que aprendió que no debía preocuparse por las críticas.

“Aprendí a valorarme, a quererme y aceptarme, una mujer con estrías, una mujer grandota, una mujer piernuda, una mujer con acné, no le quita nada de su talento, de sus virtudes”, agregó.

Después, continuó con proyectos como Milagros de Navidad, Enemigo íntimo, Rosario Tijeras 4, Falsa identidad, La mujer del diablo y más recientemente la telenovela Vuelve a mí.

En 2020, la actriz fue reconocida como ‘orgullo latino’ por la empresa LatinPlug con la proyección de su imagen en Time Square.

Paralelamente, la actriz crea contenido para sus redes sociales. Con más de 6.6 millones de seguidores en Instagram, Samadhi no sólo realiza campañas publicitarias, sino que forma parte de paquetes para bajar de peso que incluyen una sesión semanal de entrenamiento vía Zoom con ella.