México vs. Panamá HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso?

México debuta en 2026 ante Panamá en su preparación final rumbo al Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE).

Este jueves, el México vs. Panamá abre el calendario de partidos de preparación de la Selección como parte de la planeación de Javier Aguirre hacia el Mundial 2026.

Este amistoso de la Selección Mexicana se realiza en una ventana fuera de fecha FIFA y con una convocatoria integrada mayoritariamente por jugadores de la Liga MX y uno de la MLS de Estados Unidos.

Hora y transmisión: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso México vs. Panamá?

El partido amistoso entre México y Panamá se disputará en la capital panameña como preparación del Tri rumbo al Mundial 2026 este jueves a partir de las 19:00 horas, el partido se podrá ver por TV abierta, de paga y streaming.

Fecha: Jueves 22 de enero

Jueves 22 de enero Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá Transmisión EN VIVO: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX+

¿Cómo llega México al partido amistoso ante Panamá?

México afronta el compromiso con una lista de 27 jugadores, conformada casi en su totalidad por futbolistas de la Liga MX —tras la Jornada 3, con parón al torneo Clausura 2026— al no ser ventana de partidos internacionales. La única excepción es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS.

Ocho de los convocados pertenecen a Chivas, actual líder del torneo Clausura, entre ellos el portero Raúl Rangel, los mediocampistas Luis Romo y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, así como el delantero Armando ‘Hormiga’ González.

También figuran jugadores con mayor recorrido reciente en el Tri como el portero Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Diego Lainez y Germán Berterame.

Convocatoria de México vs. Panamá: lista completa y bajas

La convocatoria presentada por Javier Aguirre tuvo modificaciones de última hora por temas médicos.

Bajas:

Gilberto Mora: el más joven en debutar con la Selección Mexicana quedó fuera de la concentración por molestias físicas acumuladas desde las primeras jornadas de la Liga MX.

Alexis Vega: uno de los mejores jugadores de la Liga MX no fue considerado para la gira tras confirmarse que será sometido a una limpieza articular, con un periodo estimado de recuperación de cuatro a seis semanas.

Alta:

Alexis Gutiérrez: mediocampista del América, convocado para ocupar el lugar de Gilberto Mora.

De este modo, la lista de convocados de México es:

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas).

Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas). Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Alexis Gutiérrez (América).

Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Alexis Gutiérrez (América). Delanteros: Ángel Sepúlveda (Chivas), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas).

¿Cómo llega Panamá al partido contra México?

Panamá recibe a México con una convocatoria integrada en su mayoría por jugadores del torneo local. El conjunto canalero viene de empatar 1-1 ante Bolivia en su partido amistoso más reciente.

El principal referente ofensivo del equipo dirigido por Thomas Christiansen es Kadir Barría, delantero del Botafogo y autor del gol panameño en ese encuentro.

El partido se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde México ya obtuvo una victoria 3-0 en la Liga de Naciones de la Concacaf 2019.

¿Qué sigue para México después de Panamá?

Tras el duelo ante Panamá, la Selección Mexicana viajará a Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolivia el domingo 25 de enero. Posteriormente, el calendario de preparación incluye partidos ante Islandia en febrero y frente a Portugal y Bélgica en marzo.

El debut de México en el Mundial 2026 está programado para el 11 de junio desde el renovado Estadio Banorte y será contra Sudáfrica, al igual que en la Copa del Mundo 2010.

Con información de AP y EFE.