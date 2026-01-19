¿Cuánto cuestan los boletos del amistoso México vs. Islandia en Querétaro?

México se mide ante Islandia en un amistoso fuera de Fecha FIFA (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Gallos Blancos de Querétaro).

La Selección Mexicana se presenta en casa como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El México vs. Islandia figura en planes del entrenador Javier Aguirre para evaluar jugadores locales y ampliar la competencia interna del plantel.

Al disputarse fuera de Fecha FIFA, el encuentro se perfila como una vitrina estratégica para jugadores de la Liga MX —que tendrá parón tras la Jornada 3 del Clausura 2026—, quienes buscan consolidarse en el radar de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México vs. Islandia en Querétaro: Fecha, sede y precios de los boletos

El partido amistoso entre México e Islandia se jugará el miércoles 25 de febrero de 2026, a las 20:00 horas, en el Estadio Corregidora de Querétaro.

La preventa para clientes Banorte ya está activa y con ella quedaron definidos los precios oficiales de los boletos, que van desde los $440 pesos hasta localidades premium cercanas a los $960 pesos.

Durante la preventa exclusiva Banorte, disponible del 19 al 22 de enero a través del sitio web de Fanki, se habilitaron distintas zonas del inmueble; estos son los precios, con algunas zonas ya agotadas:

Corner Poniente Alto – $440

Corner Oriente Alto – $500

Corner Poniente Alto – $550

Corner Oriente Alto – $550

Central Oriente Alto – $600

Cabecera Sur Alta – $600

Corner Poniente Bajo – $605

Corner Oriente Bajo – $605

Corner Oriente Bajo – $660

Cabecera Sur Baja – $660

Central Poniente Alto – $770

Platea Norte – $960

Platea Sur – $960

Azul Central – AGOTADO

Central Oriente Bajo – AGOTADO

Corner Poniente Bajo – AGOTADO

La venta es 100% digital. Los boletos se cargan directamente en la app y sitio web de Fanki, con código QR habilitado 48 horas antes del partido. No se aceptan capturas de pantalla y la reventa está prohibida, indica la plataforma.

¿Cómo le ha ido a México ante Islandia?

Islandia aparece como un sinodal diseñado para exigir físicamente al conjunto mexicano. En el historial entre ambas selecciones, México suma cinco partidos sin derrota, con tres victorias, dos empates y solo un gol recibido, de acuerdo con registros oficiales.

Además, Querétaro se ha consolidado como una sede favorable para el ‘Tricolor’. En el Estadio Corregidora, la Selección acumula seis triunfos en nueve partidos, con 20 goles a favor.

Al no disputarse en Fecha FIFA, el duelo ante Islandia contará con una convocatoria integrada únicamente por jugadores de la Liga MX, una decisión que abre espacio a futbolistas que buscan consolidarse rumbo al Mundial.

Desde la Federación Mexicana de Futbol se ha reiterado que este tipo de encuentros permiten ampliar el universo de selección, ajustar mecanismos tácticos y elevar la competencia interna del plantel.

Partidos amistosos confirmados de México en 2026 antes del Mundial

La agenda de preparación de la Selección Mexicana para 2026, hasta el momento, contempla los siguientes compromisos:

Panamá vs. México: 22 de enero de 2026 | Estadio Rommel Fernández | Panamá

22 de enero de 2026 | Estadio Rommel Fernández | Panamá Bolivia vs. México: 25 de enero de 2026 | Estadio Olímpico | Santa Cruz

25 de enero de 2026 | Estadio Olímpico | Santa Cruz México vs. Islandia: 25 de febrero de 2026 | Estadio Corregidora | Querétaro

25 de febrero de 2026 | Estadio Corregidora | Querétaro México vs. Portugal: 28 de marzo de 2026 | Estadio Banorte | Ciudad de México

28 de marzo de 2026 | Estadio Banorte | Ciudad de México México vs. Bélgica: 31 de marzo de 2026 | Soldier Field | Chicago

A estos encuentros se sumarán dos posibles amistosos aún por confirmar en los primeros días de junio, como parte de los últimos ajustes antes del debut mundialista en el México vs. Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.