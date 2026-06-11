(VIDEOS) Lluvias e inundaciones en CDMX sorprenden a aficionados: ¿Qué alcaldías tienen alerta roja?

Aficionados enfrentaron inundaciones y caos vial en la CDMX tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica.

Calvario para aficionados tras el México vs. Sudáfrica. Las intensas lluvias en la Ciudad de México registradas la tarde y noche de este jueves 11 de junio continúan provocando inundaciones, encharcamientos severos y afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la capital.

Luego de la inauguración del Mundial 2026 y la victoria de la Selección Mexicana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla en 12 alcaldías de la CDMX ante el pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La dependencia actualizó la Alerta Roja para las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, donde se esperan lluvias intensas de entre 50 y 70 milímetros, con alto riego de inundaciones y caía de ramas y árboles. Advirtió que las precipitaciones se intensificarían durante y podrían extenderse hasta la madrugada de este jueves.

Lluvias provocan inundaciones y caos vial en CDMX (VIDEOS)

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías de calles completamente inundadas, vehículos atrapados y severas complicaciones para circular en la zona de Viaducto y Circuito Interior, al igual que en el Anillo Periférico, a la altura de Paseo de la Reforma.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en alcaldías del poniente, centro y sur de la capital, en distintos tramos de Periférico, así como en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán y Cuajimalpa.

En el Estado de México, las zonas más afectadas por las lluvias son Atenco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco, Huixquilucan, Ocoyoacac, Lerma y Xonacatlán.

La fuerte tormenta con granizo dejó afectaciones en la colonia Santa María la Ribera y con nula visibilidad en Lomas de Chapultepec. Mientras tanto, las ráfagas de viento azotaron la zona de Ticomán, en la Gustavo A. Madero.

En la calle Julián Adame, en la colonia El Yaqui, en Cuajimalpa, se reportan severas inundaciones en la zona cercana a la carretera México-Toluca, así como en San Juan Yautepec, en el municipio mexiquense de Huixquilucan.

En Av. Homero y Av. General Mariano Escobedo, colonia Polanco, se registró la caída de un árbol de aproximadamente 20 m de longitud sin que hubiera lesionados. El Jefe Vulcano de los Bomberos CDMX informó que fueron atendidos los siguientes reportes en un primer balance:

56 árboles caídos

2 postes caídos

4 espectaculares caídos

1 encharcamiento

3 cortocircuitos

Inundaciones en CDMX tras el México vs. Sudáfrica

Ante las afectaciones, brigadas de Protección Civil, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y equipos de emergencia realizaron labores de desazolve y bombeo en diversos puntos para reducir los niveles de agua acumulada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar transitar por zonas inundadas, mantenerse alejada de árboles, espectaculares y estructuras susceptibles de caer, además de extremar precauciones al conducir.

La temporada de lluvias ha generado múltiples episodios de encharcamientos e inundaciones durante las últimas semanas en la Ciudad de México, fenómeno que especialistas atribuyen a los efectos del fenómeno de ‘El Niño’ en el océano Pacífico.

Pese a la lluvia y el granizo, la afición mexicana salió a las calles a festejar el triunfo mundialista.