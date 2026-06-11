Por irse a ver el ‘basquet’: Renuncia director del SAT en QRoo tras ser visto en las finales de la NBA

Héctor Contreras Mercader, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, renunció a su cargo luego de ser visto en las finales de la NBA en el Madison Square Garden el pasado lunes 8 de junio.

A través de un comunicado, el funcionario informó que su renuncia es en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública estatal.

A pesar de la renuncia, Héctor Contreras afirmó que su asistencia al partido tres de la final entre Knicks y Spurs fue en el ámbito estrictamente personal, aunque no dejó claro cómo pagó los boletos que cuestan más de 10 mil dólares.

Con su renuncia, Héctor Contreras busca no entorpecer el buen funcionamiento del SAT en Quintana Roo, además de no dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona durante el tiempo que desempeñé esta responsabilidad”, escribió Héctor Contreras tras anunciar su renuncia.

¿Héctor Contreras se quedó sin trabajo por culpa de Donald Trump? Así fue como lo cacharon

En el partido tres de las finales de los Knicks contra los Spurs, las cámaras enfocaron al presidente Donald Trump en uno de los palcos en lo que fue un momento histórico, ya que anteriormente ningún presidente en funciones había acudido a las finales de la NBA.

Sin embargo, debajo del palco se encontraba Héctor Contreras, acompañado de un joven y con casacas de los Knicks de Nueva York, lo que se volvió polémico en redes sociales.

Pese a su apoyo a los ‘Bockers’, el resultado del encuentro terminó 115 a 111 a favor de los Spurs, lo que ‘le dio vida’ a la escuadra de Texas para llevar la serie 2 a 1 con ventaja para los neoyorquinos.

Las críticas hacia Héctor Contreras fueron por el lado de los altos precios para acudir a un evento deportivo tan exclusivo como este, y en el que durante su juego cuatro, ocurrido el miércoles 10 de junio, se encontraban celebridades como Taylor Swift, Adam Sandler y Jerry Seinfeld.