Compromiso en ‘August’: Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce

La historia de amor que comenzó en un concierto y pasó por un beso en el Super Bowl, ahora va rumbo al altar: Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso.

A través de una publicación de Instagram, la intérprete de ‘August’ escribió: “Tu profe de inglés y tu profe de gimnasia se van a casar”, acompañado de fotografías de ambos en un jardín de flores, con un lujoso anillo en la mano de la estrella pop.

Las imágenes fueron compartidas también en X por la National Football League (NFL): “Felicidades a Travis y Taylor”.

La Historia de Amor de Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce ha fascinado al público desde que salió a la luz en 2023.

La estrella del pop y el ídolo de la NFL se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento gracias a una mezcla de casualidad, complicidad y grandes momentos que han quedado grabados tanto en conciertos como en estadios de futbol americano.

Desde un brazalete con un número telefónico hasta besos en el Super Bowl, su relación se ha convertido en un fenómeno cultural.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce?

Todo comenzó el 8 de julio de 2023, cuando Travis Kelce asistió al concierto de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Inspirado en la tradición de los friendship bracelets que los fans intercambiaban en cada show, el jugador de los Chiefs preparó uno con su número de teléfono para entregárselo a Taylor. Sin embargo, la cantante no recibe visitas antes o después de sus conciertos para cuidar su voz, lo que frustró el primer intento de contacto.

Kelce confesó después en su pódcast New Heights que se sintió un poco decepcionado, pero ese gesto fue suficiente para encender la chispa y atraer la atención de la intérprete de Anti-Hero.

El 24 de septiembre de 2023, Taylor sorprendió al aparecer en un palco del Arrowhead Stadium para apoyar a los Kansas City Chiefs en un partido contra los Chicago Bears. No estaba sola: la acompañaba Donna Kelce, la madre de Travis. Al final del encuentro, fueron vistos saliendo juntos y más tarde circularon imágenes de ambos compartiendo una cena privada, lo que disparó los rumores de romance.

El 14 de octubre de 2023, tras varias semanas de especulaciones, Taylor y Travis llegaron tomados de la mano al afterparty de Saturday Night Live en Nueva York. La escena fue la confirmación pública de que su relación ya era oficial. Poco después, el 22 de octubre, Taylor mostró su apoyo al jugador portando una sudadera de los Chiefs y un brazalete con el número 87, dorsal de su novio.

Su romance rápidamente se convirtió en una historia digna de película. El 11 de noviembre de 2023, en su concierto de Buenos Aires, Taylor modificó la letra de Karma para cantar “Karma is the guy on the Chiefs”, dedicándosela a Travis frente a miles de fans.

El ala cerrada de los Chiefs, por su parte, ha estado presente en varios shows de la cantante, incluso viajando a otros países para acompañarla durante The Eras Tour.

En diciembre de 2023, cuando fue nombrada “Persona del Año” por TIME, Taylor explicó cómo se dio el inicio del romance. Reveló que comenzó a salir con Travis poco después de que él hablara de ella en su pódcast y aclaró que, cuando asistió a su primer partido de los Chiefs, ya eran pareja. “Nunca hubiéramos hecho de una primera cita un espectáculo público”, comentó.

El Super Bowl LVIII, en febrero de 2024, consolidó aún más su historia. Tras la victoria de los Chiefs, Taylor bajó al campo para abrazar y besar a Travis frente a millones de espectadores, un momento que se volvió viral.