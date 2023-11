La ‘Era de Travis Kelce’: Taylor Swift sorprende al ‘chico de Chiefs’ con un beso al salir de concierto

¿Está en su ‘Lover era’? Tras dar un concierto en Argentina, la cantante Taylor Swift se acercó al deportista Travis Kelce para darle un beso. Desde finales de septiembre, los ‘swifties’ han especulado que ambas personalidades se encuentran en una relación romántica.

Taylor Swift es una cantante estadounidense reconocida por sencillos como ‘Blank Space’, ‘Shake It Off’, ‘Bad Blood’, entre otros. Actualmente, se encuentra en una gira musical internacional llamada The Eras Tour, con la que visitó el Foro Sol de la Ciudad de México a finales de agosto.

La noche de este 11 de noviembre, Taylor Swift se presentó en el Estadio River Plate de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Una de las celebridades que asistieron a su concierto fue un jugador de los Kansas City Chiefs: Travis Kelce.

Taylor Taylor Swift y Travis Kelce fueron vistos en Argentina. (Foto: EFE / Instagram / @killatrav)

¿Qué canción le cantó Taylor Swift a Travis Kelce?

Durante sus conciertos del The Eras Tour, Taylor Swift acostumbra a cantar los mejores sencillos de su carrera musical.

En su concierto en Argentina, mientras Taylor Swift cantaba la canción de ‘Karma’, que forma parte del álbum Midnights, hizo un cambio en la letra para hacer referencia a Travis Kelce de esta manera:

“Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, que se traduce en español a “el karma es el chico de los Chiefs que viene directo a casa”. En la letra original la cantante no tiene ningún tipo de referencia al equipo al que pertenece Travis Kelce.

Esta es la letra original de la canción de Taylor Swift: “karma is the guy on the screen coming straight home to me”, que se traduce en español a “el karma es el tipo de la pantalla que viene directo a mi casa”.

Por medio de redes sociales se ha compartido el momento en el que Taylor hace este cambio y sus fanáticos gritan de emoción. Asimismo, ha circulado un clip que muestra a Travis Kelce reaccionando ante la canción poniendo sus manos en su rostro con emoción y bailando.

¿Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su relación?

Después del concierto, un internauta en redes sociales logró captar el momento en el que Taylor Swift baja del escenario para encontrarse con Travis Kelce.

La cantante, quien portaba un atuendo brilloso de color azul, vio al jugador de los Kansas City Chiefs y le dio un abrazo. En ese momento, Taylor Swift corrió emocionada hacia los brazos de Kelce para acercarse a su rostro y darle un beso mientras sus fanáticos gritaban con emoción.

De acuerdo con la revista People, Kelce conoció a Taylor Swift cuando fue a uno de los conciertos del The Eras Tour que dio en Argentina.

En un podcast llamado New Hight, el jugador reveló que no había podido interactuar mucho con la cantante, pero quería intercambiar ‘friendship bracelets’ con ella:

“Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad, y recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”.

A finales de septiembre de este año, Taylor Swift fue captada echándole porras a los Kansas City Chiefs en uno de los palcos del Arrowhead Stadium. La cantante estaba acompañada de la madre de Travis Kelce y de algunos de sus amigos.

Desde aquel entonces, Taylor Swift ha ido a otros de los partidos del equipo de Kelce, como a principios de octubre que fue a una de las contiendas deportivas y se encontró con Ryan Reynolds. Asimismo, Travis y la cantante han sido captados, caminando agarrados de la mano, en las calles de Nueva York, Estados Unidos.