Taylor Swift supera a Scorsese en el cine: Está por ser la película de conciertos más taquillera

La versión cinematográfica de la gira de estadios de Taylor Swift se mantuvo en cabeza de la taquilla por segundo fin de semana consecutivo, superando a un nuevo drama de Martin Scorsese de Apple Inc.

Taylor Swift: The Eras Tour recaudó 31 millones de dólares en ventas de entradas en Norteamérica, dijo Comscore Inc. el domingo en un comunicado. Killers of the Flower Moon, el primer estreno en pantalla grande de Apple Original Films, se estrenó con unas ventas de 23 millones de dólares.

La película de Swift ha proporcionado un contenido fresco a los propietarios de salas de cine que aún tratan de recuperar el negocio perdido por la pandemia del Covid-19, atrayendo especialmente a un gran número de mujeres. Aunque las ventas en taquilla han aumentado este año, siguen estando por debajo del máximo alcanzado antes de la pandemia.

Apple le apuesta a Martin Scorsese

Apple, por su parte, está financiando a Scorsese para impulsar la demanda de su servicio de streaming. Aunque el trabajo del prestigioso director suele ser aclamado por la crítica, sus películas no siempre son un valor seguro en taquilla. Su mayor estreno fue Shutter Island en 2010, con unas ventas de fin de semana de 41.1 millones de dólares, según Comscore Inc.

La nueva película de Martin Scorsese se encuentra en cines. (Foto: YouTube / @paramountpictures)

Killers está protagonizada por Leonardo DiCaprio, cuyo personaje es cómplice del asesinato de los miembros de la Nación Osage en la década de 1920, después de que se encontrara petróleo en sus tierras.

Apple planea gastar mil millones de dólares al año en películas que se estrenarán en los cines, según informó Bloomberg News en marzo, uniéndose a su rival Amazon.com Inc. en su compromiso con esta industria en apuros. Desde la pandemia, los propietarios de salas de cine se han quejado de la escasez de estrenos de grandes películas.

La estrategia centrada en las salas de cine también favorece a directores y actores como Scorsese y DiCaprio, a quienes les gusta que sus películas se exhiban en la gran pantalla. Debido a la actual huelga de actores, los miembros del reparto no pudieron promocionar la película.

Sin embargo, el cálculo definitivo para Apple no es la venta de entradas, sino si la película genera notoriedad y suscriptores para su plataforma en línea Apple TV+. Estará disponible en streaming dentro de 45 días o más.

Taylor Swift llega al cine con su gira 'The Eras Tour'. (Foto: EFE)

‘The Eras Tour’ está a punto de superar a Michael Jackson

Con su recaudación del fin de semana, The Eras Tour está cada vez más cerca de convertirse en la película de conciertos más taquillera de la historia. La película se hizo con el récord nacional en su estreno, y ahora se está posicionando para hacerse con la corona mundial. El récord actual, de 261.2 millones de dólares, lo ostenta This Is It, de Michael Jackson, de 2009, según Box Office Mojo.

El estreno de la película de Swift ha obligado a un estudio a reprogramar una película. Universal Pictures, de Comcast Corp., estrenó El exorcista: Believer una semana antes para evitar la competencia con The Eras Tour.

Otra gran película de conciertos se prepara para diciembre. Renaissance: A Film by Beyoncé se estrenará el 1 de diciembre. Para evitar competir con ella, Walt Disney Co. planea cambiar la fecha de Los motoristas, prevista para el mismo fin de semana.

¿Cuáles son las películas más taquilleras de este fin de semana?