Taylor Swift lleva ‘The Eras Tour’ al cine: Fecha de preventa en México y todo lo que sabemos

¿No pudiste ser parte de la primera visita a México de Taylor Swift? Tienes una nueva oportunidad de disfrutar del ‘The Eras Tour’, ya que la cantante estadounidense anunció que en octubre llegará a los cines en Estados Unidos y Cinépolis confirmó que se proyectará en sus salas a nivel nacional.

Si te perdiste sus fechas en el Foro Sol es una buena forma de escuchar temas como ‘Shake it off’ en vivo. “The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantada de contarles que pronto llegará a la gran pantalla”, dijo Swift en sus redes sociales.

Se trata de una de las giras musicales más relevantes de los últimos años a la que incluso han acudido famosos como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Jessica Chastain, Alfonso Cuarón, Vanessa Huppenkothen, Ricardo Peralta, Apio Quijano, Erick Elías, Carlos Ferro, Joy, Paulina Peña Pretelini, Macarena Achaga, Paty Cantú y Mar de Regil, quien fue criticada por salirse antes debido a un dolor de cabeza.

Taylor Swift anunció que proyectará su show en la pantalla grande. (Foto: Instagram @taylorswift)

¿Cuándo es la preventa para ver a Taylor Swift en el cine?

La cadena confirmó que su preventa de boletos dará inicio el viernes 1 de septiembre. El estreno en el país norteamericano está previsto para el 13 de octubre.

El director es Sam Wrench, quien ha estado nominado al Emmy y ya ha trabajado en proyectos con Billie Eilish, BTS o Brandi Carlile.

Fecha de preventa para ver a Taylor Swift en el cine. (Foto: Cinepolis.com)

Lo que sabemos de ‘The Eras Tour’ en el cine

De acuerdo con Variety, las cámaras se hicieron notar durante los conciertos de Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles en agosto pasado. Según se informa, no se eliminaron canciones de su setlist que durante esas presentaciones incluyó temas sorpresa como ‘I Can See You’, ‘Maroon’, ‘Our Song’, ’You Are in Love’, ‘Death by a Thousand Cuts’ y ‘You’re on Your Own, Kid’.

El tiempo de duración será de 2 horas y 45 minutos, más corto de las aproximadamente 3 horas que ofreció sobre el escenario, ya que probablemente se harán cortes en los cambios de vestuario.