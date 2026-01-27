¿Confiar o temer al SAT?

El llamado Plan Maestro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que tiene al frente a Antonio Martínez Dagnino, recuerda aquellos años en que la expansión de las oficinas del SAT en todo el país era un hecho, y que conseguir cita y ser atendidos era en general rápido y eficiente, tema que en los últimos siete años cambió radicalmente con la llegada de la “austeridad republicana”.

Antonio Martínez Dagnino (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

El recorte presupuestal impactó a esta unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que lleva Edgar Amador, con la disminución de plazas y personal de confianza y aunque los números muestran un incremento en la recaudación, han sido producto por un lado de una mayor fiscalización a empresas y también, hay que reconocer, el uso de tecnología para detectar movimientos “sospechosos”. Ahora con el Plan Maestro 2026, ya sea por su crecimiento o porque son entidades en donde se han detectado más operaciones inusuales, el plan incluirá la apertura de nueve módulos de atención de servicios al contribuyente en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, una combinación interesante de estados.

Esto de la mano de la ampliación de oficinas móviles en los 32 estados en donde se podrán realizar trámites para personas como inscripción al RFC, firma electrónica, cambio de domicilio y declaraciones; de la misma forma que los servidores de la Nación llegaron para quedarse o los servidores en Salud, ahora se suman los servidores fiscales que además tendrán el plus de ofrecer material traducido en lenguas como el maya, mixteco, zapoteco, entre otros, es decir, nadie se puede quedar fuera de poder ser registrado ante el SAT, si así lo requieren sus actividades productivas.

Esto no es algo malo, por el contrario, con el alto nivel de informalidad que hay en el país, y sin una aplicación de impuestos “pareja” por el momento, siguen pagando los mismos de siempre; una reforma fiscal para incluir a todos aunque necesaria, se sigue viendo lejana por el costo político que ello implica.

Pero justo en la parte de la informalidad y de las peticiones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho a diversos sectores empresariales y financieros es que más Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) participen en las cadenas productivas y reciban financiamiento bancario, algo difícil de lograr si no tienen todo en orden ante el fisco.

Y es que datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, la penetración bancaria es del 37 por ciento, por debajo de economías similares de Latinoamérica, por lo que es prioritario primero bancarizar y luego potenciar los distintos segmentos de crédito a través de acuerdos con autoridades y la banca de desarrollo. Eso sí, se tienen ya meses trabajando en mesas con las autoridades para impulsar el crédito de la banca comercial y de desarrollo, pero en donde una de las patas pendientes de instalar es convencerlas de registrarse ante el SAT y cumplir con todos los temas regulatorios y contables.

El objetivo es que para el 2030, cuando menos el 30 por ciento de las micro, pequeña y mediana empresa tengan un financiamiento, pero para ello tendrán que sortear temas regulatorios, fiscales, de formalización y de educación financiera, ya que casi un 80 por ciento también dice no necesitarlo. Por lo pronto, todo indica que hay encuentro hoy y en los próximos días en Palacio Nacional para ver estos avances, pero la gran tarea será confiar o temar al SAT.

Hey Banco a caminar solo

Manuel Rivero (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Hace unos años platicaba con Manuel Rivero, director general en ese momento de Banregio, sobre todas las oportunidades que había en la banca para dar servicios a otros segmentos de la población de manera digital, en el cual por el modelo y visión“tradicional” que se tenía de la banca en ese momento hacía difícil concebir otro tipo de instituciones. Hoy a la vuelta de los años, lo que empezó con un proyecto y una marca de dar servicios financieros bajo el paraguas regulatorio de Banregio, ya caminará sólo y lanzan al ruedo a Hey Banco.

La institución en donde se ha invertido en tecnología y capital humano, por fin el 31 de enero concluye su proceso de escisión con Banregio y comenzará a operar de manera independiente, con sus equipos y plataformas que han calibrado ya varios años, y que han logrado también poner a la marca a competir de manera importante en el segmento de los jóvenes, ahí los tienen patrocinado Pal Norte uno de los festivales que más se ha consolidado en el país. Esta semana darán a conocer los pasos que siguen y su llegada independiente a la próxima Convención Bancaria.

Hablando de bancos, también esta semana Revolut a cargo de Juan Guerra inicia muchas más actividades al estar en completa operación con diversos servicios, en donde una de sus fortalezas es la aplicación para las diferentes divisas que se pueden manejar desde el celular; será este día en la Embajada Británica –con quien por cierto mantienen una estrecha relación– en donde harán su debut oficial para hablar de sus planes de expansión y la visión que tienen para transformar el ecosistema financiero mexicano, en donde también estará la embajadora Susannah Goshko. Van con todo también en la competencia por el mercado nacional.

¿Otra del Poder Judicial?

Nestor Vargas (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Apenas ayer “aclaraban” la compra de las camionetas blindadas y daban una larga explicación del uso de los recursos públicos en algo que decían no harían, y ahora es en el Órgano de Administración Judicial (OAJ) que preside Nestor Vargas Solano en donde se han centrado los ojos.

Así es, ahora entre los temas de transparencia y fiscalizar, varios han levantado la ceja ante la próxima adjudicación directa que se prepara para el Poder Judicial y que es un contrato para el servicio de fotocopiado por 4 años, con un monto estimado de tres mil millones de pesos.

Y es que el tema tiene ya casi 10 años en el centro de atención de medios por los participantes en estas licitaciones, que por un lado aseguran son los mismos con otros nombres y también en donde han participado diferentes personajes del sector privado con diferentes empresas y que año con año han resultado ganadores directos de este servicio esencial en el Poder Judicial.

Los interesados en obtener la adjudicación directa son varios, pero lo que recuerdan es que, si vuelven o ganan los mismos, no debe olvidarse que cada año han tenido problemas para surtir lo acordado. Hubo entidades en que los órganos resolvieron notificar únicamente por vía electrónica debido a la falta de tóner, papelería y equipos funcionales. Además, se han presentado de todo: demandas, embargos, denuncias ante incluso la Suprema Corte.

Lo malo es que esa situación ha hecho que se busque adjudicar de forma directa para evadir los problemas del pasado.

Ya veremos si se opta por hacer abierta la licitación o se van por el camino de la adjudicación directa, aun cuando hay demandas de por medio, no pasa que así como ayer en la Corte se tengan que retractar de lo acordado.

Estrenan director en Concha y Toro México

Aldo Alberto Velázquez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Es la quinta oficina más importante del mundo para la compañía chilena y ahora tocará el turno a Aldo Alberto Velázquez Sánchez de llevar las riendas de Concha y Toro México.

Así es luego, de estar durante ocho años al frente de la dirección comercial, la empresa de vinos aprobó el cambio de dirección, siendo la principal productora y exportadora de vinos de América latina, y una de las 10 mayores compañías de vino en el mundo. Su catálogo es el más relevante dentro de la categoría de vinos de mesa en México.

La vitivinícola inauguró hace unos meses su Centro del Vino Concha y Toro en su viñedo de Pirque, a una hora de Santiago de Chile, con seis zonas temáticas y un mirador donde se realizan conciertos en vivo para públicos reducidos y es el mercado mexicano, en donde han logrado mantenerse en el gusto de los consumidores al combinar precio y variedad, enhorabuena al nuevo director.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.