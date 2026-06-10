Tabasco exige 50 años de cárcel a policías implicados en el homicidio de Rodrigo Isidro

Además de pasar 50 años en prisión, los policías implicados en el asesinato de Rodrigo Isidro tendrían que pagar más de 400 mil pesos. (Quadratín)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco solicitó una pena de hasta 50 años de prisión para los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detenidos el año pasado por su participación en el homicidio del joven Rodrigo Isidro Ricárdez, ocurrido el 14 de noviembre en el municipio de Centro y que inicialmente fue reportado como un accidente vehicular.

Mientras el padre del joven se alista para protestar en la Ciudad de México el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026, el fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez, aseguró que las investigaciones permitieron descartar la versión inicial y establecer que la muerte de la víctima fue consecuencia de disparos de arma de fuego presuntamente realizados por policías estatales.

“Los datos recabados durante la investigación permitieron acreditar que la causa de la muerte no correspondía a un hecho accidental, sino a un homicidio derivado de disparos efectuados presuntamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado”, sostuvo.

Adicionalmente, los policías tendrían que pagar más de 400 mil pesos como reparación del daño.

Fiscalía de Tabasco cita a 3 policías más a declarar por caso Rodrigo

Además, hay una segunda carpeta de investigación abierta, por lo que él número de implicados podría ser mayor.

De hecho 3 agentes más fueron citados a rendir declaración la semana pasada, siendo uno de ellos el mando que presuntamente se suicidó el sábado dentro de las instalaciones de la corporación y cuya muerte también se encuentra en investigación.

El titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, Ramsés Obed Rodríguez Corona, explicó que el caso de Rodrigo comenzó tras el reporte de un vehículo Nissan Sentra que presuntamente se había impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, durante las primeras diligencias ministeriales y periciales fueron detectadas lesiones compatibles con impactos de arma de fuego en el cuerpo de Rodrigo Isidro, lo que llevó a reclasificar el caso como homicidio e iniciar una investigación especializada.

Esto sabemos del asesinato de Rodrigo por policías

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, alrededor de las 19:30 horas del 14 de noviembre, cuatro policías estatales que viajaban en la patrulla 72-505 iniciaron una persecución contra el vehículo conducido por la víctima.

Derivado de las pruebas reunidas, el 23 de noviembre de 2025 fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra los cuatro elementos policiacos.

Cinco días después, el 28 de noviembre, un juez determinó vincularlos a proceso al considerar que existían datos de prueba suficientes sobre su probable participación en los hechos.

La investigación complementaria concluyó el 28 de marzo y la acusación formal fue presentada el 23 de abril. Durante la audiencia intermedia celebrada el 29 de mayo, el Ministerio Público solicitó una condena de 50 años de prisión para cada uno de los imputados, y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

Asimismo, la Fiscalía pidió una reparación integral del daño por 407 mil 48 pesos, cantidad que podría incrementarse durante la etapa de ejecución de sanciones, conforme a la información que aporten las víctimas indirectas.

Rodríguez Corona informó que para esclarecer el caso se realizaron más de 166 diligencias y requerimientos de información, incluyendo análisis de videograbaciones de cámaras públicas y privadas, entrevistas a familiares, testigos, policías y funcionarios, así como estudios periciales en criminalística, balística, genética forense, tránsito terrestre y planimetría.

Además, reveló que desde el 10 de diciembre se abrió una segunda carpeta de investigación para determinar si existieron actos de encubrimiento o la participación de otros servidores públicos después del homicidio.

“Esta línea de investigación continúa vigente y contempla el análisis de actuaciones del personal de guardia, armamento asignado, cartuchos utilizados, registro de vehículos oficiales y demás elementos que permitan determinar si existen responsabilidades adicionales”, explicó.

La Fiscalía aseguró que el caso continúa abierto y que las investigaciones seguirán su curso, independientemente del proceso penal que enfrentarán los cuatro policías en juicio oral.

Padre de Rodrigo protestará en CDMX durante la inauguración del Mundial

Lucio Isidro Álvarez, papá del joven estudiante de veterinaria, anunció que este jueves 11 de junio, fecha en la que se inaugura el Mundial 2026, será parte de una protesta en la Ciudad de México junto a madres buscadoras y defensores de derechos humanos.

Originalmente, Lucio comenzó un “éxodo por la justicia” junto a familiares de personas que presuntamente han sido víctimas de abuso de autoridad en la entidad, su plan era llegar caminando hasta la capital del país, pero tras llegar a Veracruz volvieron a Tabasco para tomar una nueva ruta.

“Estaremos el día 11, eso sí se los prometo y se los cumplo, que vamos a estar en la Ciudad de México manifestándonos. Vamos a tener contacto con medios internacionales y organismos internacionales de derechos humanos con los que ya tenemos vinculación. Como veo que aquí no se escucha, también tengo familia afuera del país y me están apoyando para que esto trascienda más allá”, dijo.

Finalmente, sostuvo que de ser necesario llevará su manifestación al rancho “La Chingada” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir que todos los implicados en el asesinato de su hijo sean encarcelados, pues además de policías, señala a peritos y personal relacionado con las investigaciones.