¿Qué le pidió ‘El Chapo’ a Sheinbaum? Esto dice la nueva carta en la que solicitó intervención

Joaquín 'El Chapo' Guzmán dio la dirección de Palacio Nacional en una carta dada a conocer este jueves 11 de junio.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dio la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum en una nueva carta en la que solicitó la intervención en su caso, luego de meses de exigir su libertad.

Dicha carta fue dirigida a la Corte Federal de Distrito de Estados Unidos el pasado 2 de junio, donde aclaró que la presidenta es Claudia Sheinbaum Pardo, “y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México”.

Al dar la dirección en la que vive la presidenta Claudia Sheinbaum, ‘El Chapo’ Guzmán pidió que interviniera en su extradición de Estados Unidos a México, ya que le fue negada anteriormente.

Su objetivo, sumado a lo dicho en anteriores cartas, es cumplir su condena en México, además de que insistió en que fue enjuiciado injustamente, ya que se le culpa de “matanzas” del Cártel de Sinaloa que supuestamente cometió el Gobierno Federal, y le “echaron la culpa por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”.

‘Chapo’ Guzmán agradece mejora de condiciones en EU

Al final de su carta, ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, agradeció al juez que lleva su caso, Brian Cogan, así como al Tribunal de Distrito de Estados Unidos por tomar en cuenta su salud respecto a las política de Brooklyn, localidad de Nueva York en la que está preso.

En ocasiones anteriores, su defensa definió el estado de salud del ‘Chapo’ Guzmán, y dijo que el narcotraficante padece molestias en el oído, congestión nasal constante y problemas de sueño, y que incluso existe el riesgo de que “atente contra su vida”, como dijo su abogada, Mariel Colón.

Con ello, pidieron atención médica oportuna y mejor alimentación, así como programas para que aprenda inglés que están disponibles para otros internos.

Sin pedir un trato especial para ‘El Chapo’ Guzmán, la defensa pide lo menos para su estancia en prisión, sumado a que en el pasado denunció presuntas agresiones de los oficiales de ADX Florence, la prisión en la que se encuentra.