El fugaz liderazgo de ‘El Gabito’ con Los Chapitos: Esto sabemos del hombre que peleó vs. los Beltrán Leyva

'El Gabito' formó parte del Cártel de Sinaloa desde hace más de una década.

Gabriel ‘N’, conocido como ‘El Gabito’, fue detenido por fuerzas federales el lunes 1 de junio, en un nuevo golpe a los principales operadores del Cártel de Sinaloa.

‘Gabito’ es identificado como uno de los colaboradores de más alto rango de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y actual líder de a facción de Los Chapitos.

Además, el hombre también identificado como ‘El 80′ estaría vinculado con el secuestro de 10 mineros en la localidad de La Concordia.

Su detención ocurrió tras un operativo desplegado en El Rosario, Sinaloa, a manos del Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se espera que sea trasladado y que en las próximas horas se definan las acusaciones en su contra.

¿Qué sabemos de ‘El Gabito’ y su papel en el Cártel de Sinaloa?

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 15 de octubre de 1989, Gabriel ‘N’ forma parte del Cártel de Sinaloa desde hace más de una década.

Su familia se mudó a El Rosario, Sinaloa, junto con sus hermanos, Óscar Luciano ‘El Casco’, José Luis ‘El Monstruo’, y Eduardo Jonathan ‘El Owen’, comenzaron a trabajar para Los Chapitos bajo el mando de Juan Alfonso Corona Betancourt, ‘El Lobo’.

Aunque ‘El Monstruo’ fue el primero de la familia en destacar, fue abatido en Mazatlán en 2015, lo que dio paso a que ‘El Gabito’ asumiera un liderazgo interno en el Cártel de Sinaloa como jefe regional.

Con los años, ese liderazgo creció, y hasta antes de su detención tenía bajo su control la operación de actividades ilícitas en los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, El Rosario, Concordia, Mazatlán y la zona de Villa Unión.

El asesinato del ‘Panu’ y otros hechos que permitieron al ‘Gabito’ llegar a la élite de Los Chapitos

En diciembre del año pasado, Óscar Noé Medina, conocido como ‘El Panu’, fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México, lo que permitió a ‘El Gabito’ emerger como una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa.

‘El Panu’ era el jefe de seguridad de Los Chapitos y coordinaba a los comandantes regionales de la facción; sin embargo, tras su muerte, ‘El Gabito’ fue quien asumió como uno de los principales relevos, siendo subordinado directo de Iván Archivaldo Guzmán en los últimos meses.

La Sedena ya tenía documentada la operación de El Gabito desde octubre de 2020, en un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”, filtrado por Guacamaya Leaks y publicado hace unos meses por el periodista José Luis Montenegro.

El documento señalaba que en la zona sur —Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa— operaba de forma activa Gabriel Nicolás Martínez Larios al servicio de Los Chapitos. Además, sus hermanos eran presuntos operadores también en Concordia y El Rosario.

Aunque su liderazgo en el Cártel de Sinaloa es reciente, ha tenido una participación destacada desde hace más de una década, ya que habría luchado contra Los Mazatlecos, una célula criminal de los Beltrán Leyva, con el objetivo de recuperar la plaza de Mazatlán tras la captura del ‘Chapo’ Guzmán en 2016.

En ese año hubo presuntas grabaciones filtradas a la prensa en las que mostraban cómo los mandos policiales lo alertaban sobre operativos, lo que le permitía moverse con anticipación.

Años después, combatió contra el Cártel de Caborca, en Sonora.

Las investigaciones apuntan a que ‘El Gabito’ y su hermano ‘El Casco’ impusieron esquemas de extorsión a empresas mineras en Concordia, exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones.

Con información de Carlos Velázquez / Corresponsal.