‘El Chapo’ Guzmán sigue dando patadas de ahogado: Acusa a EU de exponer a Emma Coronel durante su juicio

Las imágenes del juicio del siglo, que marcó el final de una de las carreras criminales más conocidas de México siguen presentes en la memoria de Joaquín Guzmán Loera.

Desde la prisión ADX Florence, en Colorado, “El Chapo” volvió a enviar una carta a las autoridades estadounidenses, pero esta vez centró parte de su reclamo en un aspecto personal: que su esposa, Emma Coronel, y una de sus hijas presenciaran lo que considera violaciones a sus derechos durante el proceso que culminó con su condena.

En el documento, fechado el 22 de mayo y difundido a través del sistema judicial de Estados Unidos, el fundador del Cártel de Sinaloa asegura que sus familiares fueron testigos de un trato que, según sostiene, vulneró las garantías que le correspondían bajo la Constitución estadounidense.

“No fue justo para mi esposa y mi hija ver cómo me trataban bajo la Constitución, violando mis derechos a la igualdad”, escribió Guzmán Loera en la misiva dirigida al juez federal Brian Cogan.

El escrito fue elaborado a mano y en inglés. Además de reiterar sus inconformidades con el proceso judicial, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó que la carta sea archivada para una futura fecha de apelación y pidió una respuesta que considere ajustada a la Declaración de Derechos.

A lo largo del texto, Guzmán Loera vuelve a insistir en argumentos que ya había expuesto en comunicaciones anteriores, relacionadas con presuntas irregularidades durante el juicio y con la valoración de las pruebas utilizadas para condenarlo.

Guzmán Loera firma cartas como “El Chapo”

Uno de los detalles que llamó la atención fue la forma en que se identifica dentro del documento. Al inicio se presenta como “Joaquín El Chapo Guzmán”, apodo con el que alcanzó notoriedad internacional durante décadas.

La imagen de la carta difundida por el sistema judicial muestra un sello de recibido con fecha del 2 de junio, lo que convirtió al documento en una de las comunicaciones más recientes enviadas por el narcotraficante mexicano desde la prisión de máxima seguridad donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

Las otras cartas de El Chapo Guzmán

Las cartas atribuidas a Joaquín Guzmán Loera ha acompañado distintas etapas de su historia judicial y personal.

Entre las cartas más conocidas figuran las dirigidas a Emma Coronel, algunas de ellas relacionadas con asuntos familiares y personales. También destacan los escritos enviados a la llamada “Chapodiputada”, así como las comunicaciones que hizo llegar al juez Brian Cogan para plantear solicitudes vinculadas con su defensa legal.

Tras su extradición a Estados Unidos, Guzmán Loera también envió cartas en las que expuso dificultades para comunicarse en inglés y cuestionó las condiciones en las que permanecía recluido.

A esa lista se suman las cartas difundidas recientemente sobre su estado de salud, en las que aseguró padecer diversos malestares físicos y denunció las condiciones de aislamiento dentro del penal ADX Florence, considerado uno de los centros penitenciarios más seguros de Estados Unidos.