La vida del ‘Chapo’ Guzmán en la cárcel: Aprendió inglés y a comunicarse con las autoridades

Joaquin Guzman Loera en una imagen del 2001, cuando se encontraba preso en una cárcel de México. Hoy se encuentra pagando una condena de cadena perpetua (FOTO: Pedro Valtierra/Archivo/CUARTOSCURO.COM).

La voz de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha sido, durante años, prácticamente inexistente en los espacios públicos donde se esperaba escucharla. En su lugar, han sido las cartas —trazadas a mano— las que han servido como vehículo de comunicación desde el encierro.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, esta forma de expresión ha cobrado una nueva dimensión: ahora también se produce en inglés.

Recluido de por vida en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Guzmán Loera ha desarrollado habilidades básicas en ese idioma, suficientes para comunicarse con autoridades penitenciarias y redactar solicitudes formales. Sus escritos, aunque descritos como rudimentarios, son claros en intención y estructura, lo que le ha permitido insistir en temas recurrentes como las condiciones de reclusión, la alimentación y el trato recibido.

Durante el juicio que enfrentó en Estados Unidos entre 2018 y 2019, el exlíder del Cártel de Sinaloa optó por no declarar en su defensa. Esa decisión formó parte de una estrategia legal que evitó el contrainterrogatorio. En contraste, fuera de la sala judicial, su actividad escrita ha sido constante.

“El Chapo” recurre a las cartas para exigir sus derechos

Las cartas dirigidas a autoridades, incluyendo al juez que dictó su sentencia, han mantenido una línea argumentativa similar: solicitudes de trato justo y referencias a derechos constitucionales.

El cambio de idioma en sus escritos refleja una adaptación al entorno penitenciario estadounidense. Mientras que en español utilizaba letra cursiva, en inglés recurre a caracteres de molde, con tinta azul y un trazo legible. En estos documentos subraya ideas clave, como la necesidad de igualdad en el trato y la denuncia de supuestas irregularidades en su confinamiento.

En el pasado, correspondencia escrita por Guzmán Loera fue presentada como evidencia en procesos judiciales, incluyendo investigaciones relacionadas con su entorno cercano.

El contexto en el que se producen estos mensajes también es significativo. ADX Florence es considerada una de las prisiones más seguras del mundo, destinada a internos catalogados como de alta peligrosidad. En ese espacio, la comunicación escrita se convierte en uno de los pocos canales disponibles para interactuar con el exterior institucional.