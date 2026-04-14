‘La Mansión VIP’: Así puedes votar por tus participantes favoritos en el reality show de HotSpanish

Esta es la explicación de la votación en 'La Mansión VIP', nuevo reality show. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini/Lamansionvip)

En La Mansión VIP, nuevo reality show, no solo se trata de convivir… sino de sobrevivir y eso solo se consigue con el apoyo del público, quien tiene en sus manos al eliminado, pero, ¿cómo votar por tu favorito y mantenerlo a salvo?

El programa, organizado por el influencer HotSpanish, presenta una estructura similar a otros formatos como La Casa de los Famosos México, pero con algunas diferencias como en el proceso de votación.

Y la dinámica en La Mansión VIP indica que los domingos sale el primer participante de la competencia, por tanto, cada vez le queda menos tiempo a la audiencia para emitir su voto.

HotSpanish es el influencer detrás de la organización del nuevo reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo votar en ‘La Mansión VIP’?

La votación en el nuevo reality show con transmisión 24/7 no es en una página especial dedicada al programa, en cambio se realiza en la cuenta de YouTube de HotSpanish Vlogs.

Estos son los pasos para apoyar a tu favorito:

Accede a la transmisión de La Mansión VIP .

. Ubica la sección de los comentarios y da clic en el símbolo de dinero (cabe destacar que debes tener una cuenta de YouTube para acceder)

Posteriormente se desglosa una ventana donde eliges la cantidad de dinero para emitir tu voto (cada uno de ellos cuesta 20 pesos )

) En el recuadro color turquesa tienes que colocar # y el nombre, todo junto, del participante al cual deseas apoyar.

Y listo, esto se refleja en el superchat

Cabe destacar que no sirve de nada si colocas el nombre de tu favorito con el hashtag en la sección normal de comentarios.

¿Cómo van las votaciones de la primera semana en ‘La Mansión VIP’?

El influencer HotSpanish compartió la tabla de votaciones en la primera semana del reality show con formato 24/7.

De acuerdo con los datos publicados, la primera es Eli Esparza, con 2,356 puntos hasta el pasado 13 de abril en la noche, momento en el cual se hizo el primer corte.

Después va Sol León y en tercer lugar se sitúa Alfredo Adame, ganador de La Granja VIP. Así va la tabla:

Eli Esparza: 2,356 puntos

Sol León: 1,690 puntos

Alfredo Adame: 931 puntos

Carlos Alberto: 830 puntos

Agustín Fernández: 543 puntos

Katy Cardona: 484 puntos

El Mazaclan: 217 puntos

Aida Merlano: 185 puntos

Queen Buenrostro: 86 puntos

Jessica Sodi: 36 puntos

Niurka Marcos: 35 puntos

Aldo Arturo : 33 puntos

: 33 puntos Naim Darrechi: 24 puntos

Suavecito:; 21 puntos

Rocío Sánchez: 21 puntos

Bruno Espino: 20 puntos

Sin embargo, se desconoce si en la semana hay nominados o si al final será el último de la tabla quien se convierta en el expulsado.

Así emites tu voto en 'La Mansión VIP'. (Foto: Captura)

¿Cómo funciona la dinámica de La Mansión VIP?

La rutina dentro de La Mansión VIP cambia al depender del día, y cada jornada tiene un objetivo distinto que impacta directamente en la convivencia y el juego:

Prueba por la comida (lunes): donde los participantes se enfrentan en un reto para asegurar mejores raciones. El equipo ganador disfruta de alimentos en mayor cantidad y calidad, mientras que el resto tiene que arreglárselas con lo mínimo.

donde los participantes se enfrentan en un reto para asegurar mejores raciones. El equipo ganador disfruta de alimentos en mayor cantidad y calidad, mientras que el resto tiene que arreglárselas con lo mínimo. Competencia por el cuarto VIP (martes): Quienes se imponen van a la suite, mientras que del lado perdedor, dos integrantes terminan en condiciones mucho más incómodas, en un espacio limitado llamado “Cárcel”.

Quienes se imponen van a la suite, mientras que del lado perdedor, dos integrantes terminan en condiciones mucho más incómodas, en un espacio limitado llamado “Cárcel”. Disputa por poderes especiales (miércoles): Altera el rumbo del reality. Los ganadores tienen la posibilidad de poner en la cuerda floja a otros participantes e incluso mover piezas dentro de los cuartos.

Altera el rumbo del reality. Los ganadores tienen la posibilidad de poner en la cuerda floja a otros participantes e incluso mover piezas dentro de los cuartos. Robo del cuarto VIP (jueves) : Los espectadores deciden qué equipo se queda con ese beneficio.

: Los espectadores deciden qué equipo se queda con ese beneficio. Reto por puntos (viernes) : Quien tenga el poder revela al participante en peligro de salir.

: Quien tenga el poder revela al participante en peligro de salir. Tabla de riesgo (sábado) : Una especie de nominación directa entre los participantes que termina por armar la lista final de posibles eliminados.

: Una especie de nominación directa entre los participantes que termina por armar la lista final de posibles eliminados. Eliminación (domingo): Uno de los concursantes se despide de la competencia.

¿Cuál es el premio de La Mansión VIP?

El reality tiene una duración aproximada de 30 días y, de acuerdo con el influencer HotSpanish, amigo de Fofo Márquez, el ganador se lleva un premio de 2 millones de pesos.