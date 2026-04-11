Final de ‘The Amazing Digital Circus’ en cines de México: Fecha, preventa y costo de los boletos

Se confirmaron funciones en cines para el final de 'The Amazing Digital Circus', estos son los detalles. (Foto: Glitch/Press/IaGemini/ChatGPT)

Diferentes proyectos digitales o de streaming han llegado a la pantalla grande, como el caso de KPop Demon Hunters, pero ahora es el turno de The Amazing Digital Circus, una animación que surgió en YouTube.

La función anunciada en cines de México corresponde al final de la historia de Pomni, Ragatha y Caine, que concluye tres años después de su estreno.

Hasta ahora, únicamente la cadena Cinemex ha anunciado detalles como la preventa y la fecha de las funciones especiales.

Pomni es la personaje principal de 'The Amazing Digital Circus'. (Foto: Producciones Glitch/Press)

¿Cuándo inicia la preventa para ‘The Amazing Digital Circus’?

De acuerdo con información compartida por Cinemex, la preventa de los boletos en cines para las funciones de The Amazing Digital Circus comienza el lunes 13 de abril.

La venta anticipada inicia a las 12:00 p.m., tiempo del centro de México, tanto en la aplicación, como en la página web y en las taquillas de los complejos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘The Amazing Digital Circus’?

The Amazing Digital Circus es considerada una función dentro del rubro ‘alternativo’, por lo que no se trata de un evento especial como los conciertos de BTS en cines.

Por ello, aunque no se compartió una lista oficial de precios, existen parámetros de proyecciones anteriores.

El costo por entrada para este tipo de funciones oscila entre los $110 y $135 MXN, dependiendo de la sucursal de Cinemex.

Si las compras en la app o en el sitio web oficial, debes agregar una comisión por servicio aplicada por Cinemex, el cual es de $8 MXN por boleto.

¿Cuándo se estrena el final de ‘The Amazing Digital Circus’ en cines?

Cinemex anunció que el estreno oficial del final de The Amazing Digital Circus está programado para el 4 de junio de 2026.

A partir de ese día, la película estará en cartelera por tiempo limitado, aunque aún no se ha definido su duración en salas.

¿De qué van los últimos capítulos de ‘The Amazing Digital Circus’?

Este último acto combina el episodio 8 con el nuevo episodio 9 en una proyección de una hora de duración, permitiendo a los fans verlo antes de su publicación en YouTube.

Todo comienza con Caine desaparecido y el circo sumido en tinieblas, lo que deja al elenco solo con los errores y traumas de su pasado como única compañía.

En ese contexto, la idea de la eternidad los envuelve, pero pronto descubren la verdad sobre el Circo Digital y su historia. ¿Aceptarán lo que han descubierto o elegirán otro camino?

“Además, es de suponer que en algún momento alguien dirá algo gracioso, porque este final no puede ser tan deprimente”, se lee en la sinopsis oficial.

¿De qué trata ‘The Amazing Digital Circus’?

The Amazing Digital Circus es una producción animada del estudio Glitch, lanzada en 2023 en plataformas digitales, principalmente en YouTube.

La historia sigue a un grupo de personajes, diseñados intencionalmente como adorables, que odian sus vidas y buscan escapar de ellas.

Pomni es la protagonista, una mujer común que de pronto queda atrapada en una realidad virtual junto con otros cinco personajes.

Todos ellos están expuestos a los caprichos de una inteligencia artificial con traumas personales, que los obliga a vivir en una dimensión alternativa con temática circense.