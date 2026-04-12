‘Exatlón México’ 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver la ‘Batalla por el auto’ HOY?

Tras la ‘Batalla por el Auto’, la siguiente semana se retomarán las últimas dos fases de la serie por la supervivencia. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la salida de Koke Guerrero, tricampeón de Exatlón México, el Equipo Azul puede respirar, ya que, a diferencia de otras semanas del reality show, en esta ocasión no hay el clásico ‘Duelo de Eliminación’.

La jornada 28 de Exatlón México tuvo modificaciones, ya que las batallas por la supervivencia se realizan en dos partes: esta semana se disputan las fases uno, dos y tres, mientras que la siguiente se llevarán a cabo la cuarta y quinta. Esto significa que el 12 de abril no hay eliminación.

El cambio en la dinámica beneficia tanto al Equipo Rojo como al Azul, ya que todas las mujeres están en riesgo de salir y el número de nominadas dependerá de los resultados de cada equipo en la serie por la supervivencia.

Los participantes del Equipo Rojo que se mantienen en la competencia de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién sale de Exatlón 2026 HOY? Por este motivo no hay eliminación

Durante el anuncio de las nuevas dinámicas para la semana 28, Antonio Rosique, conductor del reality show, explicó que las cinco fases de la serie por la supervivencia se realizan de la siguiente manera:

Miércoles y jueves: fases 1, 2 y 3

Próxima semana: fases 4 y 5

“Por lo tanto, este domingo no habrá eliminación (...) nadie se despide; este domingo, pase lo que pase, todos avanzaremos juntos a la semana 29”, comentó. Rosique añadió que el ‘Duelo de Eliminación’ será reemplazado por la ‘Batalla por el Auto’.

“El domingo pondré en juego uno de los más grandes premios de la temporada”, explicó. Como indica el nombre de la dinámica, se entregarán dos autos último modelo, cero kilómetros, al equipo ganador.

Semana 28 de Exatlón México: ¿A qué hora empieza el reality show HOY?

Aunque este fin de semana no hay eliminación, los horarios del programa se mantienen para la competencia por los autos. Estos son los datos clave para sintonizar la emisión:

Fecha: domingo 12 de abril de 2026

domingo 12 de abril de 2026 Horario: 20:00 horas

La primera fase de la ‘Batalla por el Auto’ se realizó el viernes, en una competencia muy cerrada. Aunque el Equipo Rojo abrió el marcador con dominio y se llevó la primera victoria, el Azul se mantuvo cerca, por lo que todo se definirá este domingo.

Exatlón México: ¿Dónde ver el programa EN VIVO?

Todas las actividades de Exatlón México —incluidas la serie por la supervivencia, eliminaciones y eventos especiales como la ‘Batalla por el Auto’— se pueden ver a través de las siguientes opciones:

Azteca UNO (canal de TV abierta)

Página web y aplicación de TV Azteca

Amazon Prime Video (en la pestaña TV en directo, requiere suscripción)

En caso de no contar con alguna de estas opciones, puedes seguir las actualizaciones en El Financiero Entretenimiento. Además, al día siguiente el programa suele publicarse en redes sociales del reality show.

Tal como explicó Antonio Rosique, la serie por la supervivencia se retomará la próxima semana. Hasta ahora, el Equipo Azul ha mostrado mayor dominio, aunque el rumbo de la competencia aún puede cambiar.

¿Quiénes siguen participando en Exatlón México?

Dado que esta semana no hubo eliminación, los atletas que avanzan a la semana 29 son:

Equipo Rojo: Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karol Rojas y Jazmín Hernández.

Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karol Rojas y Jazmín Hernández. Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Valery Carranza, Alexis Vargas y Adrián Leo.

A lo largo de las 28 semanas de Exatlón México han salido distintos deportistas; el más reciente fue Koke Guerrero. La lista de eliminados es la siguiente: