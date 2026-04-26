Eliminado de ‘Exatlón México’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

La eliminación del 26 de abril en 'Exatlón México' pone en riesgo a las mujeres. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La temporada 2025-2026 de Exatlón México se acerca a la recta final, pero los atletas todavía están en riesgo de expulsión y deben superar una vez más el Duelo por la suervivencia.

Los participantes de Exatlón México se enfrentan en los distintos circuitos para mantenerse dentro de la competencia que inició hace 30 semanas y que hoy tiene en la cuerda floja a las mujeres debido a la rotación del programa.

A pesar de la mala racha que tuvieron los azules, finalmente lograron igualar el número de concursantes en los equipos, pues fueron superados por los rojos durante mucho tiempo, pero ahroa las cosas cambiaron y llegan al duelo con una menor presión.

Antonio Rosique es el conductor de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver el duelo de eliminación de ‘Exatlón México’?

La transmisión de la nueva temporada del reality show tiene diferentes horarios de inicio, siendo a las 8:00 p.m. el de las competencias regulares de lunes a viernes.

En el caso del duelo del eliminado en Exatlón México, el programa comienza a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

Las competencias de Exatlón México tienen diferentes sitios de transmisión en vivo y son los siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

Página web y aplicación de TV Azteca

Amazon Prime Video en la pestaña TV directo, requiere de una suscripción con costo

En caso de no contar con ninguna de las opciones, puedes consultar detalles de la emisión en las redes sociales oficiales del programa de TV o lo más destacado en El Financiero Entretenimiento.

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 30 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360 representa la oportunidad de descansar con mayores comodidades antes de la eliminación de Exatlón México, pues los atletas duermen bajo techo y cuentan con alimentos de mayor calidad.

Para la semana 30, los rojos finalmente le arrebataron el beneficio a sus rivales luego de tres periodos consecutivos en el poder de los azules.

¿Quiénes ganaron la medalla de la semana 30 en ‘Exatlón México’?

Las medallas dentro de Exatlón México representan una oportunidad más para no salir expulsado del reality.

Quienes las obtienen pueden intercambiarlas por una vida más dentro de los circuitos del duelo de eliminación.

En la semana 30 los ganadores de este beneficio pertenecen a los azules que poco a poco se levantaron de su mala racha:

Medalla femenil: Evelyn Guijjaro

Medalla varonil: Adrián Leo

¿Qué participantes siguen en ‘Exatlón México’?

Previo a la eliminación en la semana 30, los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia son:

Equipo Rojo: Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo y Jazmín Hernández.

Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo y Jazmín Hernández. Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Valery Carranza, Alexis Vargas y Adrián Leo.

Eliminados de ‘Exatlón México 2026’

Hasta el domingo 26 de abril de 2026, la lista de eliminados es la siguiente: