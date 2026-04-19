Eliminado de ‘Exatlón México 2026′ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

La eliminación de la semana 29 de 'Exatlón México' pone en riesgo a las mujeres de la competencia por la rotación del reality. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los atletas del Equipo Azul y Rojo se enfrentan una vez más en el duelo de eliminación de Exatlón México, luego de un breve respiro tras la Batalla Motorizada, en la que se sortearon dos autos.

La semana 29 está por llegar a su fin y el desempeño de los azules ha sido destacado, ya que ganaron la mayoría de los duelos y llegan a la eliminación con la confianza en alto.

En contraste, los rojos atravesaron jornadas complicadas, en las que perdieron algunos beneficios en la recta final de la temporada 2025-2026 de Exatlón México.

Los integrantes del Equipo Rojo de 'Exatlón México' celebran una victoria. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora inicia ‘Exatlón México’?

Las competencias diarias y el duelo de eliminación de Exatlón México se transmiten en distintos horarios.

De lunes a viernes, el programa inicia a las 8:30 p.m.; mientras que en los días de expulsión comienza a las 8:00 p.m., ambos en horario del centro de México.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ en vivo?

La nueva temporada puede seguirse a través de distintas plataformas:

Azteca UNO (TV abierta)

Amazon Prime Video (en la pestaña “TV en directo”, con suscripción activa)

Otra opción es consultar los momentos más destacados en redes sociales o revisar los resultados en El Financiero Entretenimiento.

Jazmín Hernández sufre caída en ‘Exatlón México’

La temporada de Exatlón México ha estado marcada por diversas lesiones que han obligado a varios competidores a abandonar la competencia, como fue el caso de Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Durante la semana 29, nuevamente se encendieron las alarmas en este equipo, luego de que Jazmín Hernández sufriera una caída que preocupó a sus compañeros.

La jugadora de rugby iniciaba su participación en un circuito cuando tropezó y se golpeó contra una de las estructuras. Fue atendida por los médicos y, tras una evaluación, se confirmó que podrá continuar en la competencia.

“Por fortuna se encuentra bien y está en condiciones”, declaró Antonio Rosique durante la emisión del pasado 17 de abril.

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 29?

La Villa 360 es uno de los beneficios más importantes del programa, ya que permite a los equipos descansar bajo techo y con mayores comodidades.

En la semana 29, los Azules ganaron los dos duelos en los que se disputó este beneficio, por lo que se mantuvieron en la villa por segunda semana consecutiva.

¿Quién ganó los duelos de supervivencia?

Los duelos de supervivencia suelen disputarse los viernes. En ellos, el equipo ganador asegura la permanencia de sus integrantes, mientras que el perdedor envía a uno de los suyos al duelo de eliminación.

En esta ocasión, los azules mantuvieron su buena racha y ganaron ambos enfrentamientos, asegurando así la permanencia de dos de las cuatro mujeres restantes del Equipo Rojo.

¿Qué participantes siguen en ‘Exatlón México’?

Tras casi 30 semanas de competencia, los participantes de Exatlón México que continúan son:

Equipo Rojo: Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karol Rojas y Jazmín Hernández.

Humberto Noriega, ‘Mono’ Osuna, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Karol Rojas y Jazmín Hernández. Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Valery Carranza, Alexis Vargas y Adrián Leo.

Eliminados de ‘Exatlón México 2026’

Hasta el 19 de abril de 2026, la lista de eliminados es la siguiente: