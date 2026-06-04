Sheinbaum responde elogio del secretario de Seguridad de EU: ‘Me gustó que llamó a respetar la soberanía’

La presidenta Sheinbaum agradeció los elogios del secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, quien dijo que los 'ha impresionado'.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los ‘elogios’ del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien destacó la cooperación en seguridad que ha tenido con México.

“Yo lo leí y dije: ‘oye qué bueno, está muy bien, la verdad’. Lo que más me gustó fue la parte final de su discurso porque llama a respetar nuestra soberanía”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 4 de junio.

La presidenta mostró un fragmento del discurso de Mullin e hizo un llamado a escucharlo para que todos los funcionarios extranjeros mantengan el respeto hacia la soberanía de México.

“Es la verdad porque fue justo lo que le dijimos en la reunión que seguiremos colaborando, cooperando, pero en el marco del respeto a nuestra soberanía”, puntualizó la mandataria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la crítica de EU a la administración de AMLO?

Markwayne Mullin también realizó una crítica a la administración de Andrés Manuel López Obrador al comparar la cooperación de entonces con la gestión actual de Claudia Sheinbaum.

“Él dice que se tiene más colaboración que con la administración pasada, es su interpretación”, dijo la mandataria.

Además, Sheinbaum mostró una gráfica con las detenciones más significativas de líderes de grupos criminales durante el sexenio de López Obrador.

Entre ellos destacan las aprehensiones de grupos del crimen organizado como los siguientes:

¿Qué dijo el secretario de Seguridad de EU sobre la administración de Claudia Sheinbaum?

“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, dijo el secretario de Seguridad de EU en la Cámara de Representantes.

Mullin destacó los avances a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HTSF), y la cooperación con el gobierno de México.

“Hemos visto una cantidad récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de estos líderes de cárteles. Son muy sofisticados y también están muy organizados”, resaltó.

Dichas declaraciones ocurren luego de la reunión que Markwayne Mullin tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el pasado 21 de mayo para fortalecer los esfuerzos de México contra los cárteles del narcotráfico que EU designó como organizaciones terroristas.