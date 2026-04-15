Dinosaurios, globos aerostáticos, concierto de 31 minutos y más: Actividades en el Zócalo para el Día del Niño

Estas son las actividades para el Día del Niño 2026 en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Zócalo de la CDMX no solo programó el concierto gratuito de 31 Minutos para celebrar el Día del Niño en 2026, también se confirmaron otras actividades relacionadas con la ciencia y el entretenimiento para los más peques y los no tan peques.

El Centro Histórico se alista para convertirse en un área dedicada a las niñas y niños para festejar durante un fin de semana de abril con una oferta que combina cultura, ciencia, deporte y más en activaciones completamente gratuitas.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, confirmó la participación del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en el evento, recinto que llevará diferentes piezas de exposición, desde dinosaurios hasta un tigre dientes de sable.

El Zócalo de la CDMX es el escenario de diferentes actividades para el Día del Niño en 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Cuándo son las actividades programadas para el Dia del Niño en la CDMX?

Con motivo del Día del Niño las actividades en el Zócalo de la CDMX están programadas para comenzar el viernes 24 y finalizar el 26 de abril de 2026, excepto el concierto de 31 Minutos, pactado para otra fecha.

Por el momento no se compartieron los horarios de las presentaciones.

¿Cuáles son las actividades del Día del Niño en el Zócalo?

Considerado como el principal epicentro cultural, artístico y social del país, este espacio histórico abrirá paso a una serie de dinámicas pensadas para estimular la imaginación y la curiosidad de los más pequeños, y convertir la zona no solo en un punto de encuentro, también en un lugar para disfrutar de diferentes activaciones.

El proyecto contempla una amplia variedad de actividades organizadas en distintos ejes temáticos, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX y entre ellos destacó el arte y la cultura, la ciencia y la historia natural, el cuidado del medio ambiente, así como la promoción de la vida saludable y el deporte.

Dentro de la experiencia, se llevarán a cabo conciertos, canchas para diversas disciplinas, funciones de lucha libre, talleres infantiles y zonas de juego. Además, habrá propuestas más innovadoras como una tirolesa, una pista para patinar con tecnología que simula hielo y dos globos aerostáticos.

En el ámbito educativo, el Zócalo contará con espacios interactivos como museos al aire libre y laboratorios diseñados para acercar a los asistentes al mundo de la ciencia de forma didáctica. Destaca la participación del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental con una experiencia inmersiva y la exposición de réplicas de especies como el oso polar, dinosaurios, pingüinos, ballenas y el tigre dientes de sable.

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se sumó a las actividades del D+ia del Niño en la CDMX. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Confirman concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX

Clara Brugada, titular del Gobierno de la CDMX, confirmó el concierto gratuito en el Zócalo a cargo de 31 Minutos programado para el jueves 30 abril, mero Día del Niño.

El show inicia a las 7:00 p.m., donde se escucharán canciones emblemáticas como ‘Mi muñeca me habló’, ‘Bailan sin César’ y ‘Mi equilibrió espiritual’.

Como es costumbre para este tipo de eventos, la estación Zócalo/Tenochtitlán, de la Línea 2, permanecerá cerrada, por tanto se recomienda llegar por Bellas Artes o San Juan de Letrán, en la Línea 8, o Pino Suárez, tanto Línea 2 como Línea 1 del Metro.