Aprobación de Brugada en la CDMX alcanza 61% en marzo

El nivel de aprobación al trabajo que está haciendo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue de 61 por ciento en marzo, dos puntos menos que en enero, según revela la encuesta de El Financiero, y el nivel más bajo de apoyo registrado en lo que va de la administración capitalina.

La desaprobación al trabajo de la jefa de gobierno capitalina registró 37 por ciento, que es el nivel más alto en ese indicador, 12 puntos por arriba del 25 por ciento registrado un año antes, en marzo de 2025.

Evaluación de Gobierno CDMX

Según el sondeo, la inseguridad pública es vista como el principal problema de la Ciudad de México, por 59 por ciento de las personas entrevistadas.

Principal problema de la CDMX

Esto significa una reducción de 20 puntos con respecto a lo observado en enero, cuando la proporción que señala a la inseguridad como problema principal alcanzó 79 por ciento.

Más que una disminución, la percepción sobre la inseguridad parece haber regresado a sus niveles anteriores, ya que en septiembre y noviembre se registraron 61 y 60 por ciento de menciones, respectivamente.

Seguridad pública CDMX

La encuesta indica que el aspecto mejor evaluado del gobierno de Brugada son los apoyos sociales, con 69 por ciento de opiniones positivas.

Le siguen el manejo de la economía y la vivienda, con 53 y 51 por ciento de opinión favorable, respectivamente.

La política de conciertos y eventos públicos registra también 51 por ciento de opiniones muy buenas o buenas.

Desempeño

El Metro de la CDMX, las obras rumbo al Mundial de futbol y el transporte público registran entre 45 y 47 por ciento de opinión positiva, mientras que la seguridad está en 43 por ciento, pero con una ligera mayor proporción de opiniones negativas, que registraron 45 por ciento.

Desempeño

Entre los más negativo está el abasto de agua (con 55 por ciento de opiniones desfavorables), el manejo del crimen organizado (77 por ciento), la corrupción (80 por ciento) y las extorsiones (también 80 por ciento de opinión negativa).

Casi en todos los rubros, la tendencia del último bimestre indica una baja en las opiniones positivas, en algunos casos hasta de 10 puntos porcentuales, como en los apoyos sociales.

Desempeño

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada vía telefónica a 500 adultos del 25 al 28 de marzo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento.