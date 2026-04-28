Evelyn Salgado firma diversos convenios y alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo turístico de Guerrero 

En el marco de la 50 edición del Tianguis Turístico México 2026, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó una serie de convenios para promover la conectividad de los diferentes destinos y se signaron alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, promoviendo con unidad y con visión de desarrollo la actividad económica más importante del estado.

En un primer momento, la jefa del Ejecutivo estatal firmó el convenio de colaboración con la aerolínea Mexicana, en donde se anunció que a partir del mes de junio, se contará con el vuelo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Acapulco; en este contexto también se informó la ratificación del vuelo AIFA-Zihuatanejo.

Ante el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, la gobernadora dijo que con este convenio se amplían las opciones de llegada para los visitantes. “Vamos a seguir trabajando para que Guerrero siga brillando”, añadió.

En su participación, el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, dijo que con este convenio se refuerza de manera muy importante la conectividad con la Ciudad de México.

Firman convenio con el estado de Morelos

Más tarde, la gobernadora de Guerrero y su homóloga de Morelos, Margarita González Saravia firmaron un convenio para impulsar los destinos turísticos de ambas entidades.

Con esta acción se da un paso importante en la consolidación de alianzas a favor del turismo, mediante el intercambio de espacios de promoción, generación de campañas conjuntas, profesionalización del sector, la creación de paquetes turísticos integrados, entre otros.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo estatal agradeció esta decisión de fomentar las estrategias compartidas para fortalecer ambos destinos. “Morelos, al igual que Guerrero, tienen mucho que ofrecer a los visitantes tanto de México como del mundo. Les invitamos a que conozcan esta región tan maravillosa, ambos estados son muy bellos”, dijo.

En tanto, la gobernadora de Morelos destacó la importancia de esta vinculación para consolidar los diversos destinos.

Anuncian la creación del Capítulo Guerrero del CNET

En esta dinámica, la gobernadora y alcaldes de diversos municipios de la entidad, anunciaron la creación del Capítulo Guerrero del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), con el que se busca avanzar con mayor capacidad, coordinación, capacidad de respuesta y con una visión de largo plazo.

“Este nuevo capítulo, nos va a permitir contar con un espacio de coordinación y diálogo, entre el gobierno y la iniciativa privada, para poder impulsar la competitividad en nuestros destinos”, explicó.

El presidente del CNET, Antonio Cosío Pando, dijo que la integración de este capítulo tiene el objetivo claro de construir un turismo más fuerte, más unido y comprometido con el país. “Hoy damos un paso profundamente significativo con la firma del capítulo Guerrero en el CNET, porque hablar de Guerrero no es sólo hablar de un destino, es hablar de historia y de identidad”, dijo.

Entregan certificados de registro de la marca Acapulco por parte del IMPI

Para concluir esta serie de actividades, la gobernadora recibió por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los certificados de registro de la marca Acapulco. A través de este mecanismo se otorgaron ocho variantes de la marca, con lo que se brinda certeza jurídica y se fortalece todo lo relacionado con este concepto.

“Estamos muy contentos por este apoyo que se está dando a nuestro maravilloso estado de Guerrero, especialmente a Acapulco. Poder recibir estos ocho registros ya certificados, que van a proteger jurídicamente la marca Acapulco y van a fortalecer también su aplicación en las estrategias de promoción turística”, expresó en su mensaje la mandataria.

Agradeció al director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, por todo su apoyo a Guerrero.

Acompañaron a la gobernadora en esta serie de eventos, el subdirector general de Desarrollo Institucional de Mexicana de Aviación, Genaro García Solís; el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta; las diputadas locales, María Irene Montiel Servín, Violeta Martínez Pacheco, Glafira Meraza Prudente, María del Pilar Vadillo y Leticia Rodríguez Armenta; el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares; entre otros.

Los alcaldes de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro; de Acapulco, Abelina López Rodríguez; de Taxco, Juan Andrés Vega; de Copala, María del Rosario Zúñiga de la Rosa, sólo por mencionar algunos.