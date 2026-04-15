Ahí te hablan, Banxico: FMI pide no subir tasas de interés por guerra en Irán

El FMI advirtió que vendrán 'tiempos difíciles' si la guerra entre EU e Irán se extiende por más tiempo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un ‘mensaje’ para el Banco de México (Banxico): Los bancos centrales deben resistirse a la tentación de subir las tasas de interés en respuesta a la guerra en Medio Oriente, ya que esto podría tener un impacto en el crecimiento del PIB.

Dado que las expectativas de inflación a largo plazo están bien ancladas y no se han movido, “es importante que los bancos centrales actúen con cautela”, declaró Kristalina Georgieva, directora del FMI, a Bloomberg Television.

“Aquellos que bancos que gozan de una buena credibilidad pueden adoptar una actitud de esperar y ver qué pasa. También deben transmitir el mensaje de que ‘estamos preparados para actuar si fuera necesario’”, agregó .

“Pero, por favor, no se precipiten: Mi preocupación es que, después de 2022, ahora los bancos centrales puedan decir ‘vamos a actuar más rápido’, y eso podría ser peligroso porque sofocaría el crecimiento”, consideró Georgieva, quien se encuentra en EU como parte de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

A principios de esta semana, el FMI rebajó su previsión de crecimiento para el año al 3.1 por ciento después de que la guerra en Medio Oriente desencadenara una grave crisis del petróleo. Los responsables ya se están decantando por su escenario “adverso”, con un crecimiento previsto de 2.5 por ciento este año y un índice medio del precio al contado del petróleo de alrededor de 100 dólares por barril.

FMI anticipa que países pedirán préstamos por guerra en Irán

La guerra de Donald Trump contra Irán ya ha provocado una primera oleada de inflación, con más presiones relacionadas con la energía en perspectiva, lo que mantiene a los responsables políticos mundiales en alerta ante posibles subidas de tasas de interés.

Aun así, los principales bancos centrales han mostrado hasta ahora una actitud principalmente cautelosa.

En una rueda de prensa celebrada anteriormente, Georgieva afirmó que el FMI espera solicitudes de al menos una docena de países para nuevos programas de financiación, varios de ellos en el África subsahariana. La entidad con sede en Washington cuenta actualmente con 39 programas activos con distintos países.

“Actuaríamos con gran rapidez para responder a las solicitudes de los países”, afirmó. “Mi mensaje a los miembros es: ‘si necesitan ayuda financiera, no lo duden, actúen con rapidez’”.

¿Qué dijo el Banxico sobre la tasa de interés?

El Banxico se dividió sobre la tasa de interés en la reunión de marzo pasado, pues tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno votó por recortar la tasa en 25 puntos base a 6.75 por ciento.

Además, el Banco de México dijo que hacia adelante valorará aplicar un recorte adicional a la tasa de interés “conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite”.

El recorte sorprendió dado que la inflación lleva un repunte constante desde diciembre de 2025 y salió del rango objetivo del Banxico. “Los indicios de una menor actividad económica probablemente aumenten la presión sobre Banxico para que continúe recortando la tasa”, opinó el economista Felipe Hernández para Bloomberg.