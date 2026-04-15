FMI recorta pronósticos globales por la guerra

El organismo diseñó varios escenarios sobre la duración de la guerra y su alcance en el crecimiento y la inflación global.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó su estimado sobre el crecimiento de la economía global a 3.1 por ciento en 2026, 0.2 puntos debajo de lo previsto en enero pasado, y lo mantuvo para el 2027 en 3.2 por ciento, esto en su escenario de referencia en el que la guerra en Medio Oriente y sus efectos se disipan hacia mediados del 2026.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre la duración y alcance de la situación, el escenario más severo considera un crecimiento de apenas 2 por ciento este año y una inflación de más de 6 por ciento en 2027, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO).

“Estamos entre el escenario de referencia y el escenario adverso, y con cada día que pasa con el cierre del Estrecho de Ormuz nos acercamos más al escenario adverso”, dijo Pierre Olivier Gourinchas, director del departamento de Estudios del FMI en conferencia. La próxima actualización de las perspectivas económicas será en julio.

En la ausencia de guerra, el crecimiento global podría haber sido revisado al alza respecto a lo previsto en el WEO de enero, de 3.3 por ciento a 3.4 por ciento y ante lo incierto de la situación, el organismo diseñó varios escenarios sobre la duración de la guerra y su alcance en el crecimiento y la inflación global.

El escenario de referencia supone que la guerra tendrá una duración, intensidad y alcance limitados, de modo que las perturbaciones se disiparán a mediados de 2026, con lo que estima que el crecimiento global este año será de 3.1 por ciento y de 3.2 por ciento en 2027, más lento que su ritmo reciente de aproximadamente 3.4 por ciento en 2024-25. Para la inflación global se espera aumente a 4.4 por ciento en 2026 y disminuya al 3.7 por ciento en 2027, lo que supone revisiones al alza para ambos años.

El escenario adverso, con mayores y más persistentes incrementos en los precios de la energía, considera que el crecimiento global podría desacelerar a 2.5 por ciento en 2026 y la inflación elevarse a 5.4 por ciento. Bajo un escenario más severo, en el que hay mayor daño a la infraestructura energética en la región del conflicto bélico, y éste se extiende durante todo el año, el crecimiento global podría ser de solo 2 por ciento en 2026, mientras que la inflación se expandiría arriba de 6 por ciento en 2027. “El impacto en los mercados emergentes y economías en desarrollo podrían ser casi el doble que en las economías avanzadas”, advirtió.

Los obstáculos derivados de mayores barreras comerciales y elevada incertidumbre se han contrarrestado por factores como la inversión en tecnología, condiciones financieras favorables y el apoyo de las políticas fiscales y monetarias en ciertos países, señaló el organismo.

(Especial)

Alimentos y energía al alza

Bajo el estimado de referencia, los precios de los commodities energéticos se incrementarán 19 por ciento en 2026 en un crecimiento del PIB global de solo 3.1 por ciento este año, así como una inflación de 4.4 por ciento.

Los precios del petróleo se esperan aumenten en 21.4 por ciento ante las disrupciones de la producción y transportación en el Medio Oriente; el precio del petróleo promedio se calculó en 82 dólares por barril, mientras que los precios del gas natural se anticipan como los más afectados debido a la complejidad técnica de restaurar la producción y los menores niveles de reservas comparativas.

Por otra parte, el FMI apuntó que los precios de los alimentos se incrementarán también más de lo proyectado en octubre de 2025, ante mayores precios de energía y fertilizantes, la disrupción de las rutas marítimas, y el incremento de los costos del transporte.