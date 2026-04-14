La importancia de las reuniones del FMI en esta ocasión

Ya entramos en la séptima semana desde que dieron inicio las “operaciones militares especiales” de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel en Irán. En este sentido, el comportamiento de los mercados financieros internacionales ha sido casi binario. Se observan grandes vaivenes que mandan al precio del petróleo por debajo o por arriba de los 100 dólares por barril, enviando los precios de los activos de riesgo -como las acciones y las divisas-, en sentido contrario al precio del petróleo, conforme hay noticias que pudieran señalar un fin próximo del conflicto o que se continuará extendiendo por un mayor periodo de tiempo.

En cuanto a los impactos en la economía mundial, los economistas normalmente calibran o reestiman sus proyecciones económicas con la información relevante más reciente. Sin embargo, la altísima volatilidad que observan los mercados financieros internacionales -reflejando los escenarios tan contrastantes que arrojan los anuncios tan abruptos del gobierno de los Estados Unidos-, provoca una especie de ‘parálisis’ en la revisión de pronósticos, en donde los economistas que quedan en un ‘compás de espera’ hasta que se tenga mayor claridad sobre la duración del conflicto. De ahí derivan la probabilidad y severidad de los efectos, así como los canales por los que se transmiten los choques.

De esta manera, hoy por hoy no existe una gran diferencia entre los pronósticos de crecimiento del PIB que había a finales del año pasado y los actuales. Por el momento se considera que lo que ha pasado hasta el momento es un choque de oferta en los precios de los energéticos fósiles, así como en los fertilizantes, que tendrá efectos transitorios en la inflación, pero no necesariamente en el crecimiento económico e inclusive en otras variables. De aquí deriva la importancia de las reuniones anuales de primavera que sostendrán el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) esta semana en Washington, DC, en EU.

El inicio ‘oficial’ de la semana en la que se llevan a cabo las reuniones es la publicación del documento “Perspectiva Económica Global” (World Economic Outlook o WEO) del FMI. Dado que la publicación fue hoy a las siete de la mañana (huso horario de la Ciudad de México), todavía no podía llevar a cabo un análisis comparativo entre los pronósticos de inicio de año y los actuales, al momento de enviar la presente a la redacción de El Financiero. La gran pregunta es si los economistas del FMI también observarán esa ‘parálisis’ de la que platicaba en el párrafo anterior o si se van a llevar a cabo revisiones a los mismos, marginales o significativas. Estas últimas serían las que podrían pintar un escenario muy distinto al que pensábamos tan solo ayer.

Recordemos que a diferencia del siglo pasado en el que los cambios abruptos y significativos en el precio del petróleo eran una sentencia de recesión global, en este siglo no ha sido el caso (“¿Irán a resolverse los conflictos pronto?”, 10 de marzo y “¿Está México preparado para el choque petrolero?”, 17 de marzo). No obstante lo anterior, sí se han observado choques inflacionarios. Lo que muchos analistas han hecho en estas semanas en comparar el fuerte incremento de los precios del petróleo derivado de la invasión rusa a Ucrania en 2022 con lo que podría ocurrir ahora.

Sin embargo, cabe señalar que si bien la interrupción en el flujo de las cadenas de suministro de petróleo y fertilizantes podría ser mucho mayor en esta ocasión (20 millones de barriles diarios o mbd y cerca de un 30 por ciento de la producción mundial de fertilizantes), en comparación con 2022 (10 mbd y 17 por ciento, respectivamente), en 2022 hubo choque importante en el precio de los granos, ausente actualmente y el mundo no está observando un choque de demanda post-Covid. En 2022 una parte importante de la población quería gastar en salir de su casa, desde comidas fuera de casa, hasta conciertos, eventos deportivos y viajes, después del encierro que implicó la pandemia de Covid. No obstante lo anterior, hoy el mundo no está experimentando un choque de demanda de esa magnitud. Asimismo, otra diferencia relevante es que aunque los choques inflacionarios se propagaron por doquier, los choques directos fueron mayores en Europa en 2022, mientras que ahora la escasez física de productos energéticos se está haciendo más patente en Asia. De esta manera considero que estas diferencias entre 2022 y el choque actual son las que van a darle forma a las proyecciones macroeconómicas revisadas del FMI. De ahí emanarán las discusiones que se llevarán a cabo en la serie de reuniones que sostendrán quienes toman las decisiones de política económica, con personal de los organismos multilaterales, inversionistas globales y otros actores del sistema financiero internacional, presentes en la capital de los Estados Unidos en los próximos días.