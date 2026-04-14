Wall Street abre optimista por negociaciones de paz entre Irán y EU: ¿Cómo opera HOY?

El optimismo ante la posibilidad de ver otra ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán benefició a los activos de riesgo dentro del mercado.

El Nasdaq registra un alza de 1.22 por ciento, en los 23 mil 464.29 enteros, el S&P 500 con 0.76 por ciento más, ronda en las 6 mil 938.19 unidades, y el Dow Jones que aumenta 0.47 por ciento, se coloca en los 48 mil 450.29 puntos.

“Los mercados ya se inclinan hacia la idea de que la diplomacia se mantendría viva de alguna forma. Esta señal es importante porque convierte esa esperanza en algo más tangible, y eso es suficiente para reforzar las operaciones de alivio”, dijo a Bloomberg Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets.

El sentimiento de mercado también mejora del lado de Europa donde el DAX en Alemania lidera las ganancias con 1.31 por ciento, en las 24 mil 50.78 unidades, le sigue el IBEX 35 de España con 1.27 por ciento, en los 18 mil 255.80 puntos, el CAC 40 de Francia con 1.09 por ciento más, ronda en los 8 mil 325.53 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres que ronda en las 10 mil 588.67 unidades, sube 0.05 por ciento.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.18 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 69 mil 722.44 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 394.45 enteros, sube 0.15 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 93.99 dólares por barril, ya que baja 5.01 por ciento, mientras que el Brent con 2.87 por ciento menos, cotiza en los 95.42 billetes verdes por unidad.