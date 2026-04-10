Wall Street abre mixto tras reporte de inflación de EU: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados operan con cambios mixtos, mientras los operadores evalúan el desenvolvimiento del conflicto geopolítico, así como el reporte de inflación para la economía estadounidense.

El Nasdaq registra un avance de 0.63 por ciento, en los 22 mil 967.35 puntos, al igual que el S&P 500 que sube 0.15 por ciento, en los 6 mil 834.46 enteros, mientras que el Dow Jones con 0.31 por ciento menos, se coloca en las 48 mil 35.31unidades.

“Al cierre de la semana los mercados muestran un comportamiento mixto, tras siete jornadas consecutivas de avance, mientras los inversionistas seguían de cerca las conversaciones entre EU e Irán en busca de señales de que una frágil tregua pueda sostenerse, en un contexto en el que el petróleo se encaminaba a su mayor caída semanal en nueve meses”, destacaron analistas de Monex.

Del lado de Europa los aumentos son de 0.61 por ciento, para el IBEX 35 de España, en las 18 mil 216.60 unidades, el DAX en Alemania avanza 0.30 por ciento, con 23 mil 877.45 puntos, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.28 por ciento más, en los 8 mil 270.33 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 10 mil 609.22 puntos, sube 0.04 por ciento.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.38 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 70 mil 578.40 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 409.33 enteros, sube 0.42 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 98.64 dólares por barril, ya que sube 0.81 por ciento, mientras que el Brent con 0.05 por ciento más, cotiza en los 95.92 billetes verdes por unidad.