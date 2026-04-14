Advierte ONU serios conflictos por guerra en Medio Oriente

La disrupción en el estrecho de Ormuz podría detonar presiones inflacionarias, crisis alimentarias y un deterioro económico de alcance mundial en los próximos meses si no se restablece el flujo comercial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió un escenario de alto riesgo global derivado del conflicto en Medio Oriente, al alertar que la disrupción en el estrecho de Ormuz podría detonar presiones inflacionarias, crisis alimentarias y un deterioro económico de alcance mundial en los próximos meses si no se restablece el flujo comercial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), indicaron que el cierre parcial de esta ruta marítima mantiene detenidos cerca del 35 por ciento del comercio global de petróleo, 20 por ciento del gas natural y hasta 30 por ciento de fertilizantes.

“Si no se restablece el flujo de insumos clave en función del calendario agrícola, los productores tendrán que operar con menos recursos, lo que implicará menores rendimientos y presiones en los precios”, advirtió Máximo Torero, economista en jefe de la FAO.

Aunque un alto al fuego anunciado el 7 de abril generó expectativas, la incertidumbre persiste. “Hoy no enfrentamos una crisis alimentaria porque existe disponibilidad y reservas suficientes. Pero eso no significa que estemos a salvo en las próximas semanas o en la segunda mitad del año”, señaló Torero.

Efecto dominó

David Laborde, director de la División de Economía Agroalimentaria de la FAO, advirtió que la combinación de estos factores podría generar una “tormenta perfecta”.

“Si se afecta hasta la mitad del comercio global de fertilizantes, los precios podrían más que duplicarse. Es un mercado inelástico: pequeñas reducciones en oferta implican aumentos desproporcionados en precios”, explicó.

Felipe Barragán, investigador de Pepperstone, advirtió que el repunte en los precios del crudo está configurando un escenario de estanflación a nivel global. “El alza del petróleo está introduciendo un sesgo claramente estanflacionario, ya que el encarecimiento de la energía eleva las expectativas de inflación y restringe el margen de maniobra de los bancos centrales”, explicó.

Salvador Rodríguez, economista especializado en temas agrícolas, señaló que el sector enfrenta una combinación particularmente adversa de factores que podría traducirse en una contracción de la oferta en los próximos ciclos productivos.

“Es un panorama muy complejo. Venimos de una circunstancia de bajos precios en productos como el maíz o la soya por un exceso de oferta, pero ahora el conflicto en Irán está generando disrupciones en la oferta de fertilizantes nitrogenados y un incremento en costos energéticos como el diésel y la electricidad”, explicó.