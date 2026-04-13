Petróleo supera los 100 dólares ante tensiones entre EU e Irán

El crudo Brent avanzaba 8.6 por ciento, hasta los 102.21 dólares el barril, mientras que el WTI subía 8.5 por ciento, a 104.8 dólares.

El precio del petróleo se disparó ayer por la noche a niveles por arriba de los 100 dólares después de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo al estrecho de Ormuz, lo que incrementó las tensiones con Irán tras el colapso de las conversaciones de paz del fin de semana.

El crudo Brent avanzaba 8.6 por ciento, hasta los 102.21 dólares el barril, mientras que el WTI subía 8.5 por ciento, a 104.8 dólares.

La escalada se produjo después de que Estados Unidos e Irán no lograran llegar a un acuerdo durante las conversaciones en Pakistán durante el fin de semana, lo que probablemente decepcionará a los inversionistas que habían aumentado las acciones la semana pasada tras el anuncio de un alto el fuego entre los países.

Por su parte, los mercados accionarios en Asia iniciaron este lunes con pérdidas de 1.21 por ciento en el Índice Hang Seng, de la bolsa de Hong Kong, y de 1.14 por ciento en el Kospi, de Corea, mientras que el Nikkei-225 de Japón retrocedía 0.95 por ciento.

En tanto, el índice futuro del Euro Stoxx 50 retrocedía 1.43 por ciento, acompañado del futuro del Nasdaq, con un 0.87 por ciento, y de 0.77 en el caso del S&P 500 y de 0.81 en el Dow Jones.

Además, el precio del oro caía 1.7 por ciento hasta unos 4 mil 650 dólares por onza, ya que los precios más altos del petróleo alimentaron las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán elevadas, afectando a activos no rentables como los lingotes.

Estados Unidos comenzará a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entre y salga de puertos iraníes el lunes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, según informó el Mando Central de Estados Unidos, dando seguimiento al anuncio el presidente estadounidense Donald Trump.

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, indicó el presidente estadounidense, a través de sus redes sociales.

Añadió que en algún momento se llegará a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente.

“La decisión de Trump de anunciar un bloqueo naval al estrecho de Ormuz está a punto de reavivar la aversión al riesgo esta semana”, dijo Elias Haddad, responsable global de estrategia de mercados en Brown Brothers Harriman & Co.

“Con contratos con fecha anticipada del WTI y Brent de nuevo por encima de 100 dólares, eso debería fracturar la narrativa de que los activos pueden gravitar hacia sus niveles previos a la guerra, porque el inicio de las negociaciones Irán-Estados Unidos abrió un camino para cerrar los shocks de oferta sin precedentes que enfrenta la economía global”, señaló Garfield Reynolds, líder del equipo MLV.

(Especial)

Avances semanales

El anuncio del alto al fuego la semana pasada impulsó las ganancias semanales en los mercados accionarios; el Nasdaq avanzó 4.68 por ciento, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones, que subieron 3.56 y 3.04 por ciento, cada uno.

En México, los dos centros bursátiles presentaron aumentos de 0.46 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC, y el FTSE-BIVA subió 0.69 por ciento. En tanto, la moneda mexicana cerró la semana pasada en 17.3186 unidades, lo que representó una apreciación semanal de 3.26 por ciento.

No obstante, en las operaciones electrónicas, el peso retrocedió ayer y se ubicaba en 17.39 por ciento, con una pérdida de 0.6 por ciento, según datos de Bloomberg. Por su parte, el índice dólar DXY avanzaba 0.35 por ciento, a 98.99 unidades.