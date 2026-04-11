¿Quién es Aldo Heffner, el nuevo economista en jefe del Banco de México?

El Banco de México nombró a Aldo Heffner Rodríguez como su nuevo economista jefe.

El Banco de México (Banxico) ha nombrado a Aldo Heffner Rodríguez como su nuevo economista en jefe, cubriendo un puesto que llevaba vacante medio año.

La medida entrará en vigor el 13 de abril, según informó un portavoz de Banxico a Bloomberg News. Heffner reemplazó a Alejandrina Salcedo, quien renunció en octubre para asumir un cargo en el Banco de Pagos Internacionales.

De acuerdo con una fuente consultada por Bloomberg News, los empleados fueron informados por correo electrónico de varios cambios en la dirección.

Heffner ha sido director de la División de Medición Económica del banco central desde 2018. Es egresado de la Universidad Northwestern y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y ha desempeñado diversas funciones como economista en Banxico.

Nicolás Amoroso Plaza sustituirá a Heffner en ese cargo, mientras que Julio Carrillo Abrego asumirá el puesto de jefe de análisis macroeconómico y Jamel Kevin Sandoval Hernández González se convertirá en gerente de investigación monetaria.

La trayectoria de Aldo Heffner Rodríguez dentro de Banxico

Como director de la División de Medición Económica de Banxico, Aldo Heffner ha centrado su trabajo en el análisis de temas vinculados con el crecimiento económico, la productividad y el mercado laboral en México.

El economista se incorporó al Banco de México en 2015, año en el que inició su trayectoria como economista dentro de la institución.

En el ámbito de la investigación, ha participado en diversas publicaciones en colaboración con otros autores.

Entre sus trabajos se encuentran los artículos titulados Incertidumbre en la política comercial y su efecto en la inversión extranjera directa: evidencia de México y Tecnologías de automatización y empleo en riesgo: El caso de México.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una maestría en Economía por la Universidad Northwestern, en Estados Unidos.

Con información de Bloomberg.