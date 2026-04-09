México ‘le llena el ojo’ a capitales: Sube 6 puestos en ranking de Inversión Extranjera Directa

México escaló seis en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 de la consultora Kearney, consolidándose como uno de los dos mercados con mayor avance en el ranking mundial.

El ascenso de México responde a una inercia favorable impulsada por la reconfiguración de las cadenas de suministro y el optimismo de los altos mandos empresariales, señalaron Gerardo Rocha, director responsable de Kearney en México, y Diego De Santis, socio de la firma.

“México pasó del lugar 25 al lugar 19 este año. Es, junto con Singapur, de los dos países que más subieron en la tabla, con lo cual es una muy buena noticia para el país la intención de inversión”, afirmó la firma Kearney.

¿Qué sectores de la economía de México despiertan más interés de los inversionistas?

Según el reporte, México tuvo un repunte significativo en el atractivo de las telecomunicaciones, al ser la industria número uno en interés. Le siguen el sector aeroespacial y defensa, así como el de transporte y logística, este último vital para la integración de la plataforma regional de Norteamérica.

A pesar del salto en el ranking, el reporte de Kearney identificó áreas importantes donde México sigue rezagado. Mientras que la innovación tecnológica es hoy el factor número uno para decidir un destino de inversión a nivel global, México se ubica en el fondo de este indicador dentro del Top 25.

Gerardo Rocha advirtió que el flujo de capital no es garantizado y depende de señales claras en el entorno regulatorio.

“El inversionista requiere certeza jurídica donde sienta que sus derechos, sus inversiones y sus propiedades están bien protegidas. Es una de las áreas donde México ha cojeado. Decisiones como la reforma judicial o la menor posibilidad de uso de amparo están golpeando la confianza”, remarcó el directivo.

En el ranking de mercados emergentes, México también mostró avances al escalar del sexto al quinto lugar, solo por detrás de gigantes como China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e India.

El informe, que cumple casi tres décadas encuestando a CEOs y directivos de empresas globales, reveló que a nivel mundial el 88 por ciento de los inversionistas planea aumentar su IED en los próximos tres años, un incremento de seis puntos porcentuales respecto al ejercicio previo.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas por la guerra en Irán y la volatilidad en los precios de los commodities, como el barril de petróleo, se mantienen como las principales preocupaciones de los inversionistas. A esto se suma la inestabilidad política, que ahora se percibe con mayor fuerza en los mercados desarrollados que en los emergentes.